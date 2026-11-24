ARA A PORTADA
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Sabadell Sabadell té 84 contenidors de roba: consulta quin és el més proper al teu barri Marta Ordóñez
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Sabadell "Cal estar present als carrers perquè es busca incidir en el vot indecís": com ens afecta la cartelleria electoral? Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell La disputa per liderar els carrers de Sabadell: així es reparteixen els trams per als cartells electorals Jan Cañadell Puigmartí
Restablerta la circulació en un tram de la línia R4 de Rodalies, aturada durant una hora
Sabadell
La companyia ha treballat per trobar un servei alternatiu per carretera entre Sant Sadurní d'Anoia i Sant Vicenç de Calders