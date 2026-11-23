L’Ambaixador Reial tornarà a Sabadell per recollir les cartes dels infants de la ciutat abans de l’arribada dels Reis d’Orient. Ho farà del 26 de desembre al 4 de gener a la Casa Duran, on les famílies podran lliurar personalment les seves cartes després de reservar una entrada gratuïta. Les entrades es posaran a disposició del públic el dijous 10 de desembre, a partir de les 10 h, a través del web de Sabadell Comerç Centre, entitat organitzadora.
Cada reserva serà vàlida per a un màxim de sis persones i permetrà escollir el dia i l'hora de la visita. Per segon any consecutiu, el sistema limitarà les reserves a una per DNI i adreça electrònica. En total, s'oferiran entrades amb una capacitat màxima de 23.300 persones.
La recepció de cartes es farà cada dia al matí, d'11 a 14 h, i a la tarda, de 17 a 20.30 h. L'única excepció serà el primer dia, el 26 de desembre, quan l'Ambaixador només hi serà a la tarda. Les famílies accediran a la Casa Duran per la plaça del carrer de Sant Joan i faran un recorregut ambientat que acabarà amb el lliurament de la carta. Un ajudant de l'emissari segellarà els sobres i els dipositarà a l'estafeta de Correus. També hi haurà un fotògraf professional per a les famílies que vulguin comprar una imatge de record amb l'Ambaixador.
Una de cada quatre reserves no es va aprofitar l'any passat
Sabadell Comerç Centre torna a fer una crida a les famílies perquè anul·lin les reserves si finalment no poden assistir-hi. Durant la passada edició, la de 2025-2026, el 24,4% dels grups amb entrada gratuïta no es van presentar a la cita. Tot i que el percentatge va baixar dos punts respecte de l'any anterior, gairebé una de cada quatre reserves va quedar sense aprofitar. L'entitat recorda que les anul·lacions es poden fer de manera senzilla a través del mateix web, amb l'objectiu que altres infants puguin accedir a les entrades que hagin quedat alliberades.
Arribada a la plaça Sant Roc i visita al Taulí
Abans de començar les recepcions a la Casa Duran, l'Ambaixador Reial arribarà a Sabadell el 26 de desembre a les 12 h, a la plaça de Sant Roc. La presidenta de Sabadell Comerç Centre, Eva Fernández, i representants del consistori li donaran la benvinguda. Després del discurs, l'emissari saludarà els infants que s'hagin aplegat a la plaça, mentre els patges reials recolliran les cartes. L'acte serà una alternativa per a les famílies que no hagin aconseguit entrada per visitar-lo a la Casa Duran. Finalment, el 30 de desembre, l'Ambaixador també visitarà els infants ingressats a la planta de pediatria de l'Hospital Parc Taulí, una de les cites habituals de la seva estada a la ciutat.