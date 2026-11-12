Així serà el Nadal 2026 a Sabadell: el Llaminer estrena aventura i arriba amb novetats

Quan novembre comença a acomiadar-se, Sabadell es prepara per canviar de muda i vestir-se de Nadal. Aviat, les llums il·luminaran els carrers, les places s'ompliran de fires i els més petits tornaran a buscar el Llaminer darrere les finestres del Calendari d'Advent. Sabadell es prepara per a desplegar un Nadal que, any rere any, ha anat guanyant protagonisme i capacitat d'atracció, i que aquesta vegada vol arribar més lluny: hi haurà espectacle fins a 17 barris de la ciutat, dos més que l'any anterior. La Roureda i Sant Oleguer s'incorporen a una programació que combinarà les cites més tradicionals amb nous espectacles, activitats familiars i propostes per a tots els públics. "A fora, parlen del Llaminer i del Nadal a Sabadell, som la capital del Nadal. I cada any ens volem superar", presumeix l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. "Reivindiquem un Nadal tradicional i cent per cent sabadellenc, producte de la gent de la ciutat, som ciutat creadora de cultura", apunta.
Un Nadal amb més de 80 activitats i que ha tingut un cost d'1,4 milions d'euros. L'any passat més de 330.000 persones –una dada que en realitat comptabilitza el nombre de visites, perquè una mateixa persona pot gaudir de diferents activitats– va gaudir de les activitats de Nadal a Sabadell, segons els càlculs municipals, 30.000 visitants més que l'anterior. "Tindrem overbooking i cal dimensionar les activitats en base a aquest creixement", sosté Farrés. La cavalcada és l'activitat més multitudinària, amb 120.000 persones.
Sota el lema Un Nadal de postal, les festes començaran el 27 de novembre i s'allargaran fins al 6 de gener. El tret de sortida arribarà amb les enceses de llums, que un any més, es repartiran en quatre punts de la ciutat i comptaran amb la participació del Llaminer. El divendres 27, la il·luminació s'encendrà al passeig de la Plaça Major (18 h), a l'avinguda de Matadepera, a l'altura de la plaça del Pi (19 h), i a la plaça de la Creu de Barberà (20 h). L'endemà, dissabte 28, serà el torn de l'Eix Macià (18 h). Els espectacles estrenaran un nou format que combinarà música i llum, amb el DJ Surda i el presentador Daviditsme com a conductors d'una història en què el públic també tindrà un paper actiu. L'ambient nadalenc s'estendrà després per la ciutat amb més de 700 elements d'enllumenat i decoració, també a Can Rull enguany, una vintena d'arbres ornamentats i nous elements al passeig de la Plaça Major. També tornaran els carrers dedicats als personatges del Somriu al Nadal.
Un nou personatge i noves escenes al Calendari d'Advent i el 'Somriu al Nadal'
- Un passi del Somriu al Nadal 2025
- David Chao
Una de les grans cites del Nadal sabadellenc tornarà a tenir com a escenari la plaça del Doctor Robert. Fins el 24 de desembre, el Calendari d'Advent obrirà cada tarda, a les 18.30 h, una nova finestra a la història del Llaminer. L'espectacle mantindrà el fil argumental, però incorporarà novetats musicals i petites variacions que "faran que pràcticament cada sessió amagui alguna sorpresa".
El personatge també tornarà a ser protagonista de l'espectacle Somriu al Nadal, que del 27 de desembre al 4 de gener presentarà una aventura completament nova. La història plantejarà un repte de ciutat i incorporarà un nou personatge, que tindrà un paper central durant bona part de les representacions. A més, s'estrenaran quatre cançons i es renovaran diverses escenes de ball. Una producció de talent cent per cent sabadellenc, com sempre, s'oferiran set passis diaris de matí i tarda (a excepció de dies concrets, com el 31 o l'1) i les noves cançons estaran disponibles a la plataforma Spotify. La plaça també s'adaptarà: l'escenari serà més elevat per facilitar la visibilitat des de diferents punts i es millorarà la retransmissió a la pantalla vertical. Un cop acabada la funció, la Caseta del Llaminer, al Racó del Campanar, tornarà a obrir les portes perquè els infants es puguin fotografiar amb els personatges.
Fires i artesania
El Nadal també tindrà regust de tradició i artesania. La Fira de Santa Llúcia tornarà a la plaça del Doctor Robert del 27 de novembre al 22 de desembre, amb tallers infantils, una cantada de nadales, un tió i altres propostes familiars. La plaça de Sant Roc, per la seva banda, acollirà el pessebre de la ciutat, que inaugurarà l'Agrupació de Pessebristes de Sabadell el 27 de novembre i es podrà visitar fins al 6 de gener. L'entitat també celebrarà la 49a Exposició de Pessebres al carrer de Sant Joan.
L'artesania tindrà una altra parada a la plaça de l'Imperial, on la Fira d'Artesans del Nadal de Sabadell (FANSA) repetirà ubicació del 16 de desembre al 5 de gener. L'organització vol reforçar l'atractiu de la cita i trobar fórmules per guanyar visitants. La presidenta de FANSA, Mercè Vega, explica que el canvi d'emplaçament de l'any passat no va ser tan dràstic com el trasllat anterior a la plaça del Gas, però que continuen treballant per atreure més clientela. "Del 16 al 5 gener estarem a la plaça de l'Imperial, hi hauran tallers per a elaborar decoracions de Nadal, i farem una gran panera amb setze productes de cada artesà que entregarem l'últim dia, hi podran participar els nostres clients. També hem organitzat altres activitats. Estem fent esforços per atraure més públic", sosté.
Festes als barris i pista de gel
Dues noves parades al mapa de les festes. El nadal amb segell sabadellenc arribarà a 17 barris, dos més que l'any passat, i totes comptaran amb la presència del Llaminer. "No és el nadal del Centre, volem exportar-ho a diferents barris". La programació començarà el 30 de novembre a Covadonga, a la plaça de la Sardana, amb l'Arbre de les Capacitats, i s'anirà desplegant fins a les dues noves incorporacions: la Roureda, el 19 de desembre a la plaça de Montellà, i Sant Oleguer-Nostra Llar, l'endemà, al passeig de Sant Oleguer. A banda, hi haurà festes a Can Deu, Covadonga, El Poblenou, Els Merinals, Parc del Nord, Torre-romeu, La Creu Alta, Concòrdia, Les Termes, Can Rull, Espronceda i Campoamor, Gràcia, Can Llong i l'Eixample.
Però les places de diferents barris no seran els únics escenaris de les festes. Els Jardinets de l'Espai Cultura recuperaran la pista de gel del 27 de novembre al 10 de gener, una iniciativa, de caràcter publicoprivat. Amb unes dimensions de 20 per 10 metres, oferirà torns de mitja hora i tornarà a utilitzar aigua regenerada, que després s'aprofitarà per al reg. També hi haurà un nou espectacle de llum i música a les fonts ornamentals del passeig de la Plaça Major, amb diferents passis al llarg de la tarda i el vespre.
Les biblioteques, els museus i els teatres completaran l'oferta cultural amb hores del conte, tallers, concerts i activitats per a diferents públics. Tampoc faltaran Els pastorets, que tornaran al Teatre Sant Vicenç i a La Faràndula, ni les propostes musicals, entre les quals hi haurà el concert Mig segle de la Jovenívola, al Teatre Principal, i el Festival de Valsos i Danses de l'Orquestra Simfònica del Vallès, a La Faràndula.
El Mercat Central també es convertirà en un punt de trobada familiar, amb visites del Llaminer i dels personatges del Calendari d'Advent, tallers i la instal·lació del Super Tió. L'esport, al seu torn, tindrà el seu espai amb tornejos i trobades, així com amb la XV Cursa Cap d'Any Race Sabadell, que el 31 de desembre proposarà recorreguts de cinc i deu quilòmetres amb sortida i arribada a l'Eix Macià.
Ses Majestats d'Orient, la cirereta del pastís
La recta final del Nadal tornarà a tenir com a protagonistes l'Ambaixador Reial i els carters que recolliran les cartes dels infants. L'Ambaixador arribarà a Sabadell el 26 de desembre i, des d'aquell dia i fins al 4 de gener, el Campament Reial tornarà a instal·lar-se a la Casa Duran, amb reserva prèvia a través del web de Sabadell Comerç Centre. També hi haurà carters reials en diferents punts de la ciutat, com el parc de Catalunya, Ca n'Oriac i Torre-romeu. Els preparatius culminaran a Fira Sabadell, que els dies 2, 3 i 4 de gener acollirà una nova edició de la Fira Reial. L'espai oferirà un espectacle immersiu al voltant dels preparatius de l'arribada de Ses Majestats, amb entrada gratuïta i sense reserva prèvia.
El punt final arribarà el 5 de gener amb la Cavalcada de Reis, que enguany recorrerà Sabadell de nord a sud. La rebuda de Ses Majestats serà a les 17.30 h a l'avinguda de Can Deu i la comitiva sortirà a les 18 h del carrer de les Palmeres, per seguir el recorregut habitual fins a la plaça de la Nova Creu.