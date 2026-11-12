El Congrés convalida el decret d’habitatge: com afecta propietaris i llogaters?

El Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dijous en la Diputació Permanent el primer dels dos decrets de mesures sobre l’habitatge que el govern espanyol no va poder aprovar en primera instància i que van acabar desencadenant el final de la legislatura. D'aquesta manera, es mantenen els canvis que ja van entrar en vigor amb la seva publicació al BOE l'octubre passat i passen a formar part de l'ordenament jurídic espanyol.
Les principals mesures adoptades són la suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables sense alternativa residencial fins al 31 de desembre de 2030, pròrroga extraordinària dels lloguers residencials durant dos anys (màxim fins a finals de 2028) i limitació de l’augment de rendes com a màxim un 2% si no hi ha acord entre les parts perquè sigui menor. En els casos que el lloguer ja superi l’índex de referència, no es podrà pujar. Sobre els desnonaments, s’ha aprovat que quan se suspenguin casos d’arrendataris en situació de vulnerabilitat econòmica, durant un màxim de dos mesos, l’administració corresponent haurà d’oferir un habitatge alternatiu o, si no, abonar o consignar les quantitats que es deguin i les despeses relacionades.
A banda, el preu del lloguer d’habitacions no podrà sumar, en el total, més del que suposaria llogar l’habitatge sencer. La nova norma mana que els contractes de lloguer temporal hauran d’estar justificats i s’haurà de poder acreditar el desplaçament de la persona llogatera.
La mesura que no ha tirat endavant és la pròrroga indefinida dels contractes de lloguer.