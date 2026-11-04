El preu del lloguer continua creixent tot i el topall: 546 euros anuals més que el 2025

El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a Sabadell continua creixent tot i el topall de la Generalitat, que ja arriba al segon any. En el segon trimestre d'aquest any (abril, maig i juny) la renda mitjana segons les dades publicades per l'Incasòl aquest novembre va ser de 840,6 euros mensuals. Paral·lelament, el nombre de contractes signats continua a la baixa, amb 628 signatures i un descens interanual del 7,1%.
Des del sector, l'agent immobiliari Josep Marin, d'Igloo Exes Centre i el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària (COAPI), subratlla que la situació "va a pitjor, avui dia l'oferta de lloguer residencial s'ha reduït un 90%", perquè remarca que són dades de fa mesos, anteriors als decrets Maricarmen.
Respecte al mateix període de l'any anterior, la renda mensual de 840,6 euros suposa un increment mitjà del 5,72%. Això vol dir que un contracte signat d'abril a juny costa de mitjana 45,5 euros addicionals cada mes, 546 euros l'any, en comparació amb un signat en aquesta franja de l'any passat.
Comparat amb el primer cop que es va aplicar el topall de preus, el segon trimestre de 2024, l'augment és del 6,92%, i en aquests dos anys el nombre de contractes s'ha reduït un 14,79% segons les mateixes dades. Si s'agafa com a referència el primer trimestre de 2024, quan no hi havia topall, i es compara amb el segon trimestre d'enguany, la davallada s'accentua encara més: -30,3%, en passar de 901 contractes signats en tres mesos a 628.
Pandèmia de la covid a banda, en què l'esclat de l'alerta sanitària va frenar els nous contractes d'abril a juny de 2020, i el quart trimestre de 2024, en què també es van registrar 628 contractes nous, el nombre d'arrendaments va a la baixa en termes absoluts des que van tocar sostre el 2018, amb 4.169 signatures en un any. El 2025, el total va ser 2.738, un 34,32% menys. En aquests set anys, el preu del lloguer ha augmentat un 28,78%, en passar de 632,5 euros al mes de mitjana a 820,9 euros.