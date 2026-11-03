Veïns de plaça de Ròmul comencen a veure la llum després de setmanes a les fosques

Tres setmanes sense llum han estat suficients perquè veïns que amb prou feines es coneixien acabessin fent pinya. A la plaça de Ròmul, al barri de Can Rull, l'avaria elèctrica que des del 13 d'octubre ha afectat els blocs 12 i 13 ha capgirat la quotidianitat d'una trentena de famílies, que han hagut de buscar alternatives per carregar els mòbils, rentar la roba o aconseguir aigua calenta, però també han descobert una xarxa de suport entre persones que, fins ara, pràcticament no tenien relació. "Hem anat tots de la mà i hem teixit uns llaços que abans no teníem", explica David Ordóñez, un dels veïns afectats.
Ara, i després de pràcticament tres setmanes a les fosques, la situació comença a desencallar-se: pràcticament tots els habitatges dels dos blocs han recuperat el subministrament elèctric. Segons l'última actualització facilitada pels veïns, al bloc 13 encara quedaria un pis pendent de recuperar la llum, mentre que al bloc 12 en quedarien aproximadament tres. La recuperació, però, ha tingut un cost important per a les famílies. Les intervencions i les reparacions han rondat aproximadament els 2.500 euros per habitatge, una despesa que algunes famílies han hagut d'afrontar amb dificultats. Alguns residents han recorregut a familiars i amics per aconseguir els diners, mentre que d'altres han hagut de buscar recursos d'on han pogut. "La gent ha hagut de treure els diners de sota les pedres", lamenta l'afectat, que també assegura que hi ha hagut casos en què s'han arribat a demanar fins a 7.000 euros.
La solidaritat entre el veïnat, això sí, ha anat in crescendo al llarg d'aquestes setmanes. "Quan passen les hores i els dies, ja no pots mirar cap a una altra banda", sosté Ordóñez. Alguns veïns que encara tenien subministrament van oferir endolls i la seva electricitat als que s'havien quedat sense servei. D'altres van allargar cables fins als habitatges afectats perquè poguessin carregar els telèfons mòbils, necessaris també per activar alarmes o fer pagaments amb targeta. Fins i tot, hi va haver qui va compartir aparells per escalfar aigua i facilitar les dutxes.
El Whatsapp del bloc 12, que va començar com un canal per compartir informació, es va acabar convertint-se en un espai obert on els veïns poden explicar què necessiten i oferir ajuda. "Els primers dies tothom intentava no molestar, però nosaltres insistíem que ens deixessin ajudar", explica. Una col·laboració que, amb el pas dels dies, es va estendre entre els dos blocs i va acabar reforçant els vincles entre les comunitats. I és que el dia a dia ha estat una cursa d'obstacles per a molts veïns: "Hem anat sobrevivint com hem pogut: carregant els mòbils a casa d'algun veí, rentant la roba en bugaderies i escalfant aigua en una olla per poder-nos dutxar", relata Agripina Pérez, una altra de les residents afectades. En el seu cas, disposar de gas li ha permès mantenir algunes rutines, però no ha aigualit les complicacions de viure sense electricitat durant tants dies.
Volen aclarir d'on va venir l'avaria
Tot i que el subministrament està pràcticament restablert, els veïns no donen per tancada la qüestió. Volen esclarir què va provocar la incidència i consideren que encara no s'ha determinat amb prou claredat l'origen de l'avaria. "No ens quedarem de braços plegats. Anirem de la mà fins al final de la qüestió", asseguren diversos veïns, que insisteixen que no volen assenyalar ningú, però sí que s'aclareixin els fets i les possibles responsabilitats.
La incidència va començar el 13 d'octubre després que els residents detectessin la presència de corrent elèctric a l'aigua, fet que va mobilitzar la Policia Municipal, els Bombers, la companyia d'aigua i Endesa. La companyia elèctrica va interrompre el subministrament per motius de seguretat i va atribuir l'origen del problema a una connexió entre l'aigua i l'electricitat en la instal·lació privada de la finca. Des d'aleshores, cada propietari ha hagut de contractar un electricista per revisar la instal·lació del seu habitatge i fer les actuacions necessàries per recuperar el servei. Tres setmanes després, la llum torna a poc a poc als habitatges de plaça de Ròmul, malgrat les dificultats econòmiques i personals que ha comportat l'avaria.