El Partit Popular presenta la seva candidatura de Barcelona per al 29N a Sabadell

El Partit Popular de Catalunya ha presentat aquest dimarts a Sabadell els candidats al Congrés i al Senat per la província de Barcelona a les eleccions generals del 29 de novembre. La presidenta del PP de Sabadell i portaveu del grup municipal popular a l'Ajuntament, Cuca Santos, ha exercit d'amfitriona de l'acte, celebrat al Saló Modernista de la Fundació 1859 Caixa Sabadell al carrer de Gràcia. La 'llei antiocupacions' i el control de la immigració irregular han sigut els dos principals focus dels discursos dels populars.
L'esdeveniment ha reunit a les primeres files als candidats números 1 i 2 per Barcelona al Congrés, Xavier García Albiol i Marta Urgellés; i el cap de llista per Barcelona al Senat, Josep Tutusaus; a part del president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández i altres diputats i membres de la formació. Hi era l'exlíder del grup municipal de Sabadell Esteban Gesa.
El candidat per Barcelona al Congrés, Xavier García Albiol, ha destacat la proposta de llei antiocupacions. "El que ocupa un habitatge que no és seu, al carrer en 48 hores. I si és reincident i és espanyol, a presó, i si és estranger, que torni al seu país", ha remarcat. I ha destacat que "tenim molt clar i sabem diferenciar les persones que tenen un problema econòmic puntual d'aquells que són la majoria que es dediquen a ocupar com a modus vivendi perquè és la seva forma de ser". Amb aquests darrers, "contundència, duresa i que en 48 hores estiguin al carrer" perquè els esforços de les administracions se centrin a atendre els que "veritablement són vulnerables". Els populars han criticat els anys al govern de Pedro Sánchez, qui consideren que "ha de marxar [de Moncloa]. És contraproduent per Catalunya i Espanya".
Per la seva part, el president del PP català, Alejandro Fernández, ha destacat que el candidat a la presidència del govern d'Espanya, Alberto Núñez Feijóo, té el "tarannà, capacitat de gestió, experiència, patriotisme i capacitat d'unir a la gent" que considera idonis per liderar el país. Sobre la 'llei antiocupes' assegura que el seu redactat "anirà al gra. Al peu i directe", perquè sigui un instrument útil per frenar les ocupacions il·legals.
En matèria d'habitatge, Marta Urgellés ha destacat algunes mesures com la construcció d'un milió d'habitatges en la pròxima legislatura, avals del 100% i rebaixes de l'IVA i l'ITP per als menors de 40 anys. Sobre immigració irregular, Albiol ha denunciat "que Espanya s'hagi convertit en el paradís de la immigració irregular és un autèntic perill. Estem a favor de la immigració ordenada, la d'aquells homes i dones que venen a Espanya a treballar i tirar endavant les seves famílies".
Cuca Santos ha rebut l'escalf dels seus companys de partit. "Estàs fent un gran treball, liderant l'oposició. No ha sigut una plaça fàcil pel partit", li ha dit Fernández. En l'obertura de l'acte, la portaveu popular ha reivindicat la candidatura del PP per treballar per "una Espanya sense murs, d'oportunitats i que torni a caminar unida".