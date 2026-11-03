Sabadell busca de nou una empresa per impulsar la gatera municipal

Sabadell torna a buscar una empresa que s'encarregui de gestionar la futura gatera municipal. L'Ajuntament ha aprovat l'expedient de contractació del servei de gestió de l'equipament i d'atenció veterinària als gats residents, després que el primer concurs públic quedés desert el juny passat perquè no s'hi va presentar cap empresa. El consistori reprèn el procés per fer realitat una instal·lació que fa anys que reclamen les entitats i voluntaris que tenen cura dels gats de carrer. El futur equipament on s'instal·laran els gats s'està construint a un solar de Can Roqueta, i es preveu que finalitzaran a final d'any. Ara, falta que algú s'encarregui de gestionar-ho.
La licitació inclou tant la gestió de la gatera com l'atenció veterinària dels animals que hi resideixin. L'empresa adjudicatària s'encarregarà de la seva atenció diària: les cures veterinàries, l'alimentació, la socialització, la higiene de les instal·lacions, la gestió de les adopcions i, quan correspongui, el retorn dels gats recuperats a les seves colònies.En el primer concurs, el pressupost previst era de prop de 459.000 euros per a dos anys, amb la possibilitat de prorrogar el contracte fins a un màxim de quatre anys. Ara, amb l'aprovació d'un nou expedient, l'Ajuntament torna a obrir la porta a trobar un operador que pugui assumir el servei. Fonts municipals assenyalaven que la gatera "serà un espai temporal" per atendre gats que necessiten cures o acabar de socialitzar-los abans de ser donats en adopció. També hi passaran els gats de carrer que, de manera puntual, no poden tornar a la colònia perquè estan ferits o necessiten tractament. L'espai d'acollida podrà rebre fins a un centenar de gats comunitaris o ferals. L'equipament també disposarà d'un dispensari mèdic i d'espais perquè els felins puguin socialitzar durant la seva estada.
La nova gatera municipal ha de complementar la tasca que ja duen a terme les entitats de protecció animal de la ciutat i la Lliga Protectora d'Animals, situada davant de la Salut. Actualment, associacions com PROGAT, en col·laboració amb el consistori, participen en el control de les colònies de gats de carrer mitjançant l'esterilització, el seguiment sanitari i l'alimentació dels animals. Els voluntaris també vetllen per les condicions en què viuen i detecten els casos que necessiten una atenció especial.
La necessitat d'una gatera municipal no és nova. Fa anys que les persones voluntàries que alimenten i tenen cura dels gats de carrer reclamen un espai d'aquestes característiques. El 2022, les dades municipals comptabilitzaven 104 colònies amb uns 1.300 gats a Sabadell. Des del 2021, la ciutat també disposa d'una vintena de cathotels, uns contenidors de vidre adaptats perquè els felins puguin resguardar-se.