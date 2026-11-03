Més de 64.000 pacients en llista d’espera sanitària a Sabadell: on es concentren els retards?

Les llistes d’espera continuen sent un dels grans reptes de la sanitat pública a tot Catalunya des de fa molt temps. Gairebé 900.000 catalans es troben a l’espera d’una visita a l’especialista, d’accedir a unes proves de diagnòstic o a passar per la sala d’operacions. Una situació que també pateixen els usuaris del Parc Taulí, que cobreix un conjunt de municipis on viuen més de 400.000 persones. “D’aquí poc, farà un any que espero una visita amb l’especialista per un problema al menisc”, explica la Núria, una veïna de la Creu Alta.
Segons les dades de setembre de 2026 del Servei Català de la Salut, l’hospital de Sabadell té 34.967 pacients pendents d’una primera visita amb l’especialista, 17.499 d’una prova diagnòstica i 11.953 d’una intervenció quirúrgica. L’hospital concentra el 25% dels pacients que esperen una consulta externa a la Regió Sanitària Barcelona Metropolitana Nord -que engloba els hospitals del Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental i la zona nord del Barcelonès-, per davant de l’Hospital General de Granollers (22.032) o l’Hospital de Terrassa (19.757). Cal destacar, però, que també és l’hospital que acull més pacients en un únic centre. A Terrassa, per exemple, acullen més població de referència, però la poden dividir entre l’Hospital Universitari de Terrassa i MútuaTerrassa.
On espera més la gent?
Urologia és l’especialitat amb més temps d’espera al Taulí, amb 634 dies de mitjana, gairebé un any i nou mesos. La demora pràcticament duplica la mitjana regional, de 337 dies, i és la més elevada entre els hospitals de la zona. Traumatologia, amb 13.087 pacients pendents i una espera de 385 dies, és la segona especialitat amb més temps d’espera del centre, seguit d’Otorrinolaringologia, amb 329 dies i 5.701 pacients en espera; i Dermatologia, amb 141 dies. En tots quatre casos, el Taulí registra les demores més elevades de la regió. En canvi, el centre presenta millors resultats en altres consultes com Ginecologia, amb 40 dies d’espera; Cirurgia General, amb 63; i Cardiologia, amb 89. En canvi, al conjunt de la regió sanitària les mitjanes de dies se situen als 57, 95 i 100, respectivament.
Les proves diagnòstiques són un altre dels punts que més queixes acumulen. L’endoscòpia esofagogàstrica és la que acumula més retard, amb 424 dies de mitjana i 1.180 pacients pendents, una xifra que gairebé duplica els 233 dies de mitjana del conjunt de la regió. El Roger, que va passar per la sala d’operacions fa un any per una operació intestinal, assegura que “l’atenció durant l’estada va ser excel·lent, però falten recursos per fer el seguiment”.
De les proves diagnòstiques, també destaquen les ecografies abdominals, amb 344 dies d’espera, les urològiques (251) i les colonoscòpies (204). D’altra banda, segons les dades, la prova amb més volum de pacients és la ressonància magnètica, amb 5.193 persones esperant, i la tomografia computada (TC), amb 4.582 pacients.
“És un desgavell”, denuncia el pacient. De fet, aquesta preocupació ha arribat recentment al ple municipal. A la sessió d’octubre, la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) va presentar una moció per reclamar “mesures urgents” contra les llistes d’espera que va ser aprovada. “No són un contratemps puntual, sinó un problema sostingut”, deien. L’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, va participar fa uns dies en una trobada amb el Consorci Sanitari per avaluar la situació.
A part, la situació a l’hospital és delicada perquè la vaga indefinida de facultatius podria agreujar les llistes d’espera. Els professionals denuncien la manca de personal, les jornades prolongades i les guàrdies de 24 hores. De fet, la campanya Ni un minut més, en què els metges van deixar de fer hores extraordinàries, ja va provocar afectacions en serveis com el radiodiagnòstic, l’anestèsia i la cirurgia. L’Albert, un jove que fa mesos que pateix molèsties al genoll, explica que va demanar cita fa unes setmanes per rebre el diagnòstic “però no me l’han donat fins al gener”, denuncia.
I les intervencions quirúrgiques?
Pel que fa a les operacions, el Parc Taulí té 11.953 pacients en llista d’espera. D’aquests, 9.760 corresponen a cirurgia programada no oncològica general; 2.093 a intervencions prioritzades de cataractes i pròtesis de genoll i maluc; i 100, a processos oncològics. La situació, respecte al temps d’espera, és diferent a la imatge general de l’hospital en les intervencions oncològiques, on cap especialitat supera els temps d’accés garantits de 45 dies. Hi ha 100 pacients pendents d’operació, encara que el 60% es concentren entre les especialitats de bufeta, amb 33, i de mama, amb 27. Respecte al temps d’espera, el càncer de ronyó i vies urinàries és el que més saturat està, amb 43 dies de mitjana, seguit del de pròstata, amb 28 dies, i el de fetge i vies biliars, amb 22.