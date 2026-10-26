Porten les llistes d’espera sanitàries al ple municipal: “Cal voluntat política”

El ple municipal de Sabadell ha aprovat aquesta tarda una moció presentada per la Federació d’Associacions Veïnals de Sabadell (FAVS) per reclamar mesures urgents contra les llistes d’espera sanitàries, amb especial atenció a la situació de l’Hospital Parc Taulí. La iniciativa, defensada per Montserrat Muniente, presidenta de l’associació veïnal de Campoamor, denuncia que els retards en l’atenció “no són un contratemps puntual, sinó un problema sostingut que pot agreujar malalties i empitjorar l’estat dels pacients mentre esperen ser atesos”.\r\n\r\nMuniente ha defensat que cal voluntat política per revertir aquesta situació i ha recordat que a finals del 2025 hi havia més de 68.000 persones en llistes d’espera a Sabadell. Especialment delicada és la situació en especialitats com la urologia i la traumatologia.\r\n\r\nEntre les mesures plantejades, la FAVS reclama un pla de xoc per al Taulí, revisar el model de finançament sanitari i impulsar la construcció de l’Hospital Ernest Lluch. Un dels punts que ha generat discrepàncies entre els grups ha estat el paper de la sanitat privada, arran de la proposta de reduir els concerts amb centres privats.\r\n\r\nPer la seva banda, el govern municipal ha recordat que l’alcaldessa ha participat recentment en una sessió extraordinària amb el Consorci Sanitari per avaluar conjuntament la situació.\r\n