La 18a Gala Solidària de Mans Unides i Càritas reuneix 450 persones i recapta uns 8.500 euros

La 18a Gala Solidària de Mans Unides Sabadell i Càritas Sabadell ha reunit aquest diumenge 25 d’octubre unes 450 persones al Teatre La Faràndula i ha aconseguit una recaptació aproximada de 8.500 euros. L’esdeveniment, que ha combinat música, cant, dansa, teatre, poesia i màgia, ha tornat a unir cultura i solidaritat per donar suport als projectes socials de les dues entitats.
Josep Navó, voluntari, secretari de la junta de Mans Unides Sabadell i membre del comitè organitzador de la gala, ha valorat molt positivament la resposta del públic i ha destacat que la participació ha permès assolir els objectius previstos. "Enguany ha estat un èxit. Hem assolit un aforament d’unes 450 persones, el que vol dir una recaptació aproximada de 8.500 euros", ha explicat.
Un cop descomptades les despeses d’organització, els diners recaptats es destinaran a dues iniciatives. Per part de Mans Unides, es donarà suport a un projecte d’accés a l’educació per a joves i d’empoderament de les dones al barri de Sam Sam, a la comunitat de Pikine, al Senegal. L’actuació preveu la construcció d’espais educatius per a l’alumnat de primària, amb dues aules, una sala polivalent, una sala per al professorat i serveis.
En el cas de Càritas Sabadell, la recaptació contribuirà al Centre Sara, que des de fa més de trenta anys acull i acompanya persones amb VIH i altres dificultats socioeconòmiques. El centre ofereix suport en la vida quotidiana i facilita eines perquè les persones puguin desenvolupar-se amb la màxima autonomia possible.
Una gala amb participació cultural diversa
L’acte ha comptat amb la participació de la Fundació Òpera a Catalunya, l’Escola Municipal de Música i Conservatori de Sabadell, l’Orquestra de Cambra de Sabadell, la Bella Quirze Band, l’actriu Marta Tricuera, l’Escola de Dansa Mònica Escribà, el mag Albert Llorens i el Teatre Sant Vicenç. La periodista Raquel García ha conduït la gala.
El representant de Mans Unides també ha volgut agrair la implicació de les entitats participants i de les persones voluntàries que han fet possible l’esdeveniment. "Això aquí s’ha demostrat que Sabadell és una ciutat solidària i que també s’apunta quan se’ls demana la seva ajuda", ha afirmat.
FOTOS DE JUANMA PELÁEZ: