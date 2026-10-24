"Potser s’hauria d’invertir més en neteja que no pas en furgonetes policials"

La Policia Municipal de Sabadell incorporarà
dues furgonetes Mercedes-Benz Sprinter per reforçar la vigilància als carrers i als entorns d’oci nocturn. La compra, que ha costat 230.747 euros, vol contribuir a reduir les molèsties pel soroll, el consum d’alcohol i drogues a la via pública i altres conductes incíviques. Els vehicles també donaran suport en dispositius especials i esdeveniments multitudinaris. La mesura, però, ha obert un debat sobre el model de seguretat de la ciutat. Al carrer, les opinions combinen la confiança en la presència policial amb la demanda d’altres mesures.
Jordi Torres
JUANMA PELÁEZ
Jordi Torres es mostra partidari de la compra i considera que la policia ha de disposar dels recursos que necessita per fer la seva feina. "Em sembla molt bé que s’equipin amb els equips que creuen necessaris per mantenir l’ordre", afirma.
Tot i admetre que no pot valorar de primera mà si els vehicles són imprescindibles, confia en les decisions dels representants polítics: "Suposo que hi ha la gent que entre tots votem i que decideix, i ens n’hem de refiar". Per això, considera que la inversió és encertada.
Judit Lafuente
JUANMA PELÁEZ
Judit Lafuente comparteix que la vigilància pot ser útil, sobretot per abordar les molèsties nocturnes, però no creu que la seguretat sigui l’únic àmbit que requereixi recursos. "Està bé per la nostra seguretat, però aquests diners també podrien servir per a altres coses", apunta.
Defensa que alguns problemes es podrien afrontar des d’una perspectiva menys punitiva i recorda que el soroll afecta especialment els veïns que viuen a prop de les zones d’oci. En el seu cas, assegura que ho nota directament: "Visc al barri de la Creu Alta, prop d'un parc, i el xivarri que hi ha es nota molt". Per això, considera que cal actuar, però també explorar altres respostes a les necessitats de la ciutat.
Alfonso Rubio
JUANMA PELÁEZ
Alfonso Rubio, en canvi, posa l’accent en la necessitat d’una presència policial més intensa. Després d’haver patit les conseqüències d’un incendi de contenidors que va afectar el seu cotxe, defensa que la vigilància pot ajudar a prevenir incidents. "Jo ho veig bé. Que hi hagi un augment de vigilància és necessari", afirma.
Explica que al seu barri s’ha trobat vehicles amb els vidres trencats i lamenta que, malgrat considerar que és una zona tranquil·la, s’hi produeixin aquests episodis. La seva aposta és clara: "Dos furgons, no; quatre n’haurien de posar", diu, convençut que més control contribuiria a millorar la seguretat.
Alexandre Machado
JUANMA PELÁEZ
Alexandre Machado, per la seva banda, planteja una mirada més transversal. Com a pare d’un infant petit, denuncia la brutícia que troba als parcs després de les concentracions nocturnes, amb ampolles i vidres a terra. "Potser s’hauria d’invertir més en neteja que no pas en furgonetes policials", reflexiona.
També reivindica l’educació com a punt de partida i considera que la policia ha de ser present allà on hi hagi problemes concrets, sense criminalitzar les trobades juvenils. "Crec que dues furgonetes no solucionaran res", conclou. Per a ell, la convivència requereix més prevenció, neteja i una vigilància ajustada a les necessitats de cada barri.