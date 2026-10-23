La Policia Municipal de Sabadell tindrà dues furgonetes destinades a reforçar el patrullatge i la vigilància als barris. Els vehicles, dues Mercedes-Benz Sprinter amb capacitat per a set persones, són els mateixos que utilitza la BRIMO dels Mossos d'Esquadra. Es desplegaran en els punts més concorreguts de la ciutat i serviran de suport en els dispositius de seguretat. "És un pas endavant en el model policial de Sabadell", defensa l'alcaldessa, Marta Farrés.
Les furgonetes es podran veure en places i carrers on hi ha una gran afluència de persones, com el Passeig i l'avinguda de Matadepera. El Govern vol que els vehicles tinguin un efecte dissuasori sobre certs comportaments, com els sorolls i el consum d'alcohol i drogues. Els vehicles s'ubicaran a les zones amb més concentració de locals d'oci nocturn durant les nits de divendres i dissabte.
D'aquesta manera, el consistori també busca donar una resposta a les queixes pels sorolls dels veïns. "Intervindran en situacions de risc i serviran per fer complir amb l'ordenança de Civisme", explica Farrés.
Els canvis en matèria de seguretat coincideixen amb un repunt de certs delictes greus. En el primer semestre del 2026, han augmentat tant els robatoris amb violència i intimidació (+18,8%) com els casos de lesions i baralles tumultuàries (+38%).
Presents als grans esdeveniments
Els vehicles passaran a formar de la realitat diària de la Unitat de Reforç a la Proximitat Estratègica, formada per 22 agents. Donaran suport en grans esdeveniments multitudinaris -com Nadal i la Festa Major– i en campanyes de trànsit. Per això, dins de cada furgoneta hi ha material policial i sanitari, incloent-hi un desfibril·lador extern automàtic (DEA) i una farmaciola.
Una compra polèmica
La compra de les furgonetes ha suposat una inversió de 230.747 euros i no està exempta de polèmica. La Crida per Sabadell està convençuda que és una "unitat antidisturbis encoberta", com la creada per Manuel Bustos en els anys 2000 i que es va veure involucrada en el polèmic cas Bemba. La formació alternativa creu que els vehicles, juntament amb les pistoles Tase, mostren la deriva "punitiva" de la Policia Municipal. Fonts del Govern, en canvi, insisteixen que tindrà funcions de patrullatge i suport policial.
L'entrada en servei de les furgonetes coincideix amb la incorporació de nous policies. Aquest dijous s'ha fet la recepció institucional de 23 agents que s’han incorporat al cos després d'haver completat el seu període de formació.