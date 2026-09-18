La delinqüència a Sabadell ha incrementat molt lleugerament (+1,1%) durant el primer semestre, segons les dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior –que engloben les dades de tots els cossos policials de l'Estat–. En total, la ciutat ha registrat 5.159 infraccions penals, davant de les 5.103 del període anterior: un repunt de 56 casos en sis mesos, que equival a una mitjana de més de 14 infraccions diàries. L'increment es concentra en la criminalitat convencional –tots aquells delictes que no es cometen en un entorn digital–, que passa de 4.184 a 4.265 infraccions, un 1,9% més. La cibercriminalitat, en canvi, disminueix un 2,7%, amb 894 casos davant dels 919 anteriors. A Catalunya, la imatge és força diferent: en els darrers sis mesos, la xifra ha passat dels gairebé 244.000 casos als 225.000, respecte del mateix període del 2025 (-7,4%). A tot el territori espanyol, en canvi, hi ha hagut un lleuger increment generalitzat del 0,5%, molt similar a la pujada de Sabadell, proporcionalment.
Què diuen les dades de Sabadell?
Els robatoris amb violència i intimidació han augmentat un 18,8%, passant de 181 a 215 casos. Es tracta d'un increment de 34 infraccions en comparació amb el període anterior i és un dels repunts més notables de les dades d'aquest primer semestre. En la mateixa línia, també creixen els delictes de lesions i les baralles tumultuàries, que passen de 29 a 40 casos. En l'àmbit dels delictes contra les persones, el balanç recull un homicidi dolós o assassinat consumat, mentre que en el període anterior no se'n registrava cap. Els homicidis en grau de temptativa, en canvi, baixen de quatre a tres. Els furts es mantenen com la infracció penal més habitual a Sabadell, amb 1.436 casos registrats i una xifra pràcticament idèntica a la del període anterior (1.440). En canvi, els robatoris amb força en domicilis i establiments han disminuït un 9,6%, fins als 216 casos.
Un dels punts positius del recull de dades és la davallada dels delictes contra la llibertat sexual que han passat dels 57 casos al període anterior davant dels 41 actuals i destaca la reducció de les agressions sexuals amb penetració de 25 casos a 15 en un any. Les infraccions relacionades amb la cibercriminalitat també han disminuït un 2,7%, de 919 a 894 casos. Les estafes informàtiques, que concentren la major part d'aquestes infraccions, baixen un 4,1%, fins a les 799; mentre que la resta de ciberdelictes, augmenten lleugerament. Aquest descens generalitzat es produeix en un context de reforç de la lluita contra el ciberdelicte per part dels Mossos d'Esquadra. Des de principis del 2026, el cos ha centralitzat les investigacions en una unitat específica de ciberestafes per detectar patrons entre casos de diferents municipis i optimitzar els recursos. Paral·lelament, treballa en noves eines tecnològiques per agilitzar l'anàlisi de denúncies i connectar investigacions.
Una imatge positiva a Catalunya
Al conjunt de Catalunya, on ha baixat un 7,4% la delinqüència, hi ha una davallada de la criminalitat convencional (-9%), i un petit increment de la cibercriminalitat (1,4%). Per categories, la dada més destacable de l'informe estadístic és la disminució dels furts un 14,6% –gairebé 12.000 casos–, i els robatoris amb violència i intimidació, amb un 3,8% –més de 400 denúncies–. D'altra banda, els assassinats han passat dels 25 del primer semestre del 2025 als 29 dels primers sis mesos del 2026. Així com passa a Sabadell, a part, també baixen els delictes contra la llibertat sexual, un 3,8% –dels més de 2.300 als 2.231–. Per províncies, la dada també és positiva a Barcelona, on en un any hi ha hagut una reducció de gairebé 16.000 delictes (-8,4%); a Girona, del 6,8% –s'han registrat uns 1.500 casos menys–; a Lleida, un 2,5% menys; i a Tarragona, un 2,1%. Així, amb les darreres dades, Barcelona marca la gran diferència de la millora a Catalunya, però amb l'ajuda de les altres tres demarcacions.