Una marxa a Covadonga per a reivindicar més espai per als vianants: "No ens han deixat tallar el carrer!"

Covadonga i Gràcia surten al carrer per a reclamar més espai per als vianants. Els dos barris celebren el Park(ing) Day a Sabadell, una celebració que s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat i que té lloc a diferents països d'Europa. La jornada preveu una tarda d’activitats, jocs i reivindicacions per una mobilitat més sostenible. A Sabadell, tindrà dos escenaris: un, a la plaça de Sant Salvador i un segon escenari al barri de Gràcia.
Un dels moments centrals serà la marxa ciutadana que recorrerà el carrer Covadonga. La mobilització començarà a les 16.30 h, amb la sortida a l’altura de la carretera de Caldes, i acabarà a la plaça de Sant Salvador. La marxa vol posar el focus en la reivindicació veïnal i educativa de disposar d’un carrer més pacificat, segur i amb més espai per a les persones. La mobilització es farà després que l’Ajuntament de Sabadell denegués el permís per a tallar un tram del carrer de Covadonga per a poder desenvolupar les activitats del Park(ing) Day. "Havíem sol·licitat un tall per a dur a terme activitats a les places d'aparcament, que és una de les raons de ser del Park(ing) Day", exposa Arnau Boix, un dels organitzadors. A causa de la negativa de tallar el trànsit, la jornada traslladarà bona part de les propostes a la plaça de Sant Salvador, però s'impulsa la marxa pel carrer Covadonga com a element reivindicatiu. Un fet similar va passar fa un parell de mesos a Gràcia, al carrer del Comte Jofre, quan l’Ajuntament no va autoritzar el tall del carrer de totes les dates previstes per les activitats organitzades pel Casal Can Capablanca.
Una de les propostes del veïnat del barri és trencar la continuïtat del carrer de Covadonga per a evitar que es faci com a drecera de la Gran Via. Demanaven fer canvis en el sentit del carrer per trams, i evitar així que sigui una alternativa de pas. És a dir: que no sigui un carrer de baixada que connecti el Taulí amb el tanatori, sinó que el carrer tingui diversos sentits, segons el tram. També han reclamat en diverses ocasions la posada en marxa d'una zona verda d'aparcament per als residents de la zona. "No volem ser l'aparcament gratuït del Centre", lamenten.
Berenar, ecologia i bicicleta a Covadonga
Després de la marxa, un cop arribats a la plaça de Sant Salvador, a partir de les 17.30 h, començarà una tarda d'activitats. L'AFA Samuntada organitzarà un berenar popular, mentre que l'ADENC proposarà l'activitat Aquí falta un arbre, centrada en la necessitat de més verd a l'espai urbà. També hi haurà la presentació d'un llibre infantil, a càrrec de la llibreria Malapeça, i, a les 18.30 h, l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental presentarà la Xarxa de Metrocicleta del Vallès, una iniciativa vinculada a la mobilitat sostenible i als desplaçaments en bicicleta.
La tarda es completarà amb una xerrada sobre el riu Ripoll, a càrrec de la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll, a les 19 h. Durant tota la jornada també hi haurà futbol al carrer, una exposició sobre les reivindicacions veïnals de Covadonga i un mercat d'intercanvi de roba, calçat, joguines i llibres.
Gràcia també reivindicarà més espai per als veïns
El segon punt de la jornada serà el carrer Viladomat, al barri de Gràcia, que coincidirà amb la Festa Major. Aquí, les activitats començaran abans. A les 14.30 h, l'AFA Pau Vila farà un dinar de carmanyola a la sortida de l'institut i, a les 16.30 h, l'AFA Teresa Claramunt organitzarà un berenar de pícnic a la sortida de l'escola. A partir de les 17 h hi haurà jocs gegants al carrer, una exposició pels 50 anys de l'Agrupació de Veïns de Gràcia i els tallers Imagina el carrer Jacint Verdaguer i Imagina la Biblioteca, que convidaran els participants a imaginar com voldrien que fos aquest espai del barri. A les 17.30 h, el professor d'història del Pau Vila David Palacios presentarà el llibre El Refugi del Pau Vila i l'exposició Recuperem el refugi. La tarda acabarà amb un espectacle de la Companyia Bufanúvols, a les 18.30 h.
El Park(ing) Day, que enguany arriba als 20 anys, va néixer amb la idea de transformar temporalment places d'aparcament en espais verds, zones de joc o llocs de trobada. A Sabadell, la jornada està impulsada per les associacions de veïns de Gràcia i Covadonga, diverses AFAs i entitats com l'ADENC, La Caserna, la Llibreria Malapeça, La Baldufa, PEUS, la Plataforma en Defensa del Riu Ripoll i l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. La proposta s'emmarca en la Setmana Europea de la Mobilitat i posa enguany el focus en dos barris concrets de la ciutat: Covadonga i Gràcia, amb la voluntat de reivindicar que aquests espais puguin tenir més protagonisme per als vianants, el joc i la vida comunitària.