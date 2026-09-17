La plaça del Treball s'engalana per la festa major de Gràcia 2026: consulta el programa

La Festa Major de Gràcia tornarà a omplir el barri d’activitatsfins al 20 de setembre. El programa combina propostes esportives, música, cultura popular i actes tradicionals, amb la plaça del Treball com un dels principals punts de trobada. El programa arrenca dijous 17 amb la inauguració d’una exposició pels 50 anys de l’entitat, al centre cívic. Els balcons també serviran enguany per reivindicar. L’Agrupació de Veïns de Gràcia ha dedicat el concurs de guarniments de balcons i finestres, que arriba a la sisena edició, a reclamar una biblioteca pública al barri. La reivindicació, que els veïns arrosseguen des de fa anys, es farà visible als balcons i finestres engalanats durant la Festa Major, sota el lema 'Un barri que llegeix és un barri que creix'. L’entitat defensa que Gràcia “no demana un favor, demana el que li toca: una biblioteca pública en un espai molt nostre”. Alhora, el concurs busca implicar el veïnat en la festa i omplir els carrers de color durant aquests dies.
El gruix de la programació es concentrarà entre divendres 18 i diumenge 20. Divendres, el barri acollirà el Parking Day 2026, una gimcana multi esportiva i una mostra de gimnàstica rítmica, entre altres activitats. Al vespre, la plaça del Treball serà l’escenari del ball country, la cercavila de torxes, el pregó de la Festa Major i la Nit Jove, que s’allargarà fins a les dues de la matinada.
Dissabte serà un dels dies més intensos, amb activitats des de primera hora del matí. La jornada començarà amb una classe de tai-txi, tornejos de petanca i futbol, i continuarà amb una passejada per conèixer la història del barri, la festa de l’escuma i diversos concerts. A la tarda, la plantada de gegants i la cercavila de gegants posaran el focus en la cultura popular, mentre que el cinefòrum i la Nit de concerts completaran la programació.
Diumenge, la festa continuarà amb una sessió oberta de ioga, una bicicletada popular, una desfilada canina de gossos adoptables i activitats per a les entitats. També hi haurà vermut, dinar de germanor, exhibicions de karate i ball, havaneres, teatre, xocolatada popular i el lliurament de premis del concurs de balcons i finestres. La jornada acabarà amb el fi de festa.
Programa d’activitats
Dimarts 8 de setembre
20.00 h — Missa de la Mare de Déu de Gràcia
Parròquia de Gràcia.
Dijous 17 de setembre
19.00 h — Inauguració de l’exposició «50 anys després, seguim sent barri»
Centre cívic.
Divendres 18 de setembre
14.30–20.00 h — Parking Day 2026
Parc de Gràcia. Activitats i propostes per recuperar l’espai públic.
17.00 h — Gimcana multisportiva
Plaça del Treball.
18.00 h — Mostra de gimnàstica rítmica
A càrrec del Club Rítmica Sabadell, a la plaça del Treball.
18.30 h — Espectacle d’animació al Parking Day
A càrrec de la companyia BufaNúvols. Carrer de Viladomat, 118.
20.00 h — Ball country
Dirigit pel grup JAVI. Plaça del Treball.
20.45 h — Cercavila de torxes
Sortida des del barri. Recorregut pels carrers de Gràcia.
22.00 h — Pregó de la Festa Major
A càrrec de la Cap de Capablanca i la Pala Sivela. Plaça del Treball.
22.30–02.00 h — Nit Jove
Amb DJ Tofu i DJ BIG VIC, i col·laboració de Músics de Sabadell. Plaça del Treball.
Dissabte 19 de setembre
9.00 h — Classe de tai-txi
A càrrec de MELI. Plaça del Treball.
9.00 h — Torneig de petanca
A càrrec del Club de Petanca País de Gràcia. Plaça del Treball.
9.00 h — Torneig de futbol
A càrrec del Club de Futbol Gràcia. Can Marcet.
10.00–13.00 h — La Panxa del Bou
Jornada de portes obertes. C. de Quintana, 68-70.
10.00 h — Sulinedance i Dance&fit
A càrrec de la Salut. Plaça del Treball.
10.00 h — Sessió de reiki
A càrrec de Maria dels Àngels. Sala d’actes del centre cívic.
10.00 h — Contacontes
A càrrec de Sílvia Marta Gorchs. Sala d’actes del centre cívic.
10.00 h — Handbolica’t d’esport i amistat
Activitat de promoció de l’handbol. Pavelló Municipal de l’OAR Gràcia.
10.30 h — Passejada per conèixer la història
A càrrec de la ROSER, historiadora i veïna. Inici al centre cívic.
11.00 h — Festa de l’escuma
A càrrec de Set de Sol. Plaça del Treball.
11.00 h — Concert de corals Cors de Clavé
Plaça d’Anselm Clavé.
13.00 h — Concert d’Agrupacions Musicals de Gràcia
Sala d’actes del centre cívic.
14.00 h — Concurs de paelles
Inscripcions a Can Capablanca. Plaça del Treball.
17.00 h — Plantada de gegants i taller «La família creix»
Plaça del Treball.
18.00 h — Cercavila de gegants
Recorregut pels carrers del barri. Sortida i arribada a la plaça del Treball.
18.30 h — Cinefòrum
Projecció de El jovencito Karl Marx. Sala d’actes del centre cívic.
21.30–02.00 h — Nit de concerts
Amb Burning Strings, MC Acoustic i La Oreja de Tik Tok. Plaça del Treball.
Diumenge 20 de setembre
9.30 h — Sessió oberta de ioga
Oberta a tothom. Plaça del Treball.
10.30 h — Bicicletada popular
Pels carrers del barri. Inici i final a la plaça del Treball.
11.00 h — Corremermuts d’entitats
Amb la col·laboració de les entitats del barri.
11.30 h — Desfilada canina de gossos adoptables
A càrrec de la Protectora d’Animals de Sabadell. Plaça del Treball.
12.00 h — Taller d’escacs
A càrrec del Club d’Escacs. Sala 1 del centre cívic.
12.00 h — Ecojocs
Jocs d’enginy amb materials reciclats. Plaça del Treball.
13.00 h — És l’hora del vermut
A càrrec del grup OS Vigilantes. Bar El Teler.
14.00 h — Dinar de germanor
Dinar de carmanyola. Plaça del Treball.
17.30 h — Exhibició de karate
A càrrec del Dojo Sabadell. Plaça del Treball.
18.00 h — Sessió de curtmetratges
A càrrec de l’Associació Cultura a les Braves. Sala d’actes del centre cívic.
18.00 h — Exhibició de ball
A càrrec de les Escoles de Dansa Mònica Escribà. Plaça del Treball.
18.00 h — Teatre a El Ciervo
Amb la companyia Amigues. Carrer de Viladomat, 26.
18.00 h — Xocolatada popular
Plaça del Treball.
19.30–20.30 h — Havaneres
A càrrec de Sons Blus. Plaça del Treball.
20.15 h — Lliurament de premis del concurs de balcons i finestres
Plaça del Treball.
21.00 h — Fi de festa
A càrrec de les Bruixes del Nord. Plaça del Treball.