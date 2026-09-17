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Sabadell En Comú Podem reclama que s'abordi el futur del tanatori municipal

Sabadell

La concessió del servei s'acabarà el 31 de desembre de 2027 i la formació planteja traslladar-lo al cementiri

  • Accés al tanatori municipal, situat a la ronda d'Orient -
Publicat el 17 de setembre de 2026 a les 13:48
Actualitzat el 17 de setembre de 2026 a les 13:52

El grup municipal de Sabadell En Comú Podem presentarà una moció al ple de setembre perquè el Govern abordi el futur dels serveis funeraris municipals. Concretament, la formació insta l'Ajuntament a treballar ja per garantir que Sabadell tingui un tanatori públic quan finalitzi la concessió del servei el 31 de desembre de 2027, de manera que es pugui garantir la prestació del servei. "El que demanem és sentit comú: sabem quan acaba la concessió i sabem que un nou equipament no es construeix d’un dia per l’altre. Per això cal començar a treballar ara", afirma el portaveu Joan Mena.

L'aposta d'En Comú Podem és traslladar el tanatori a l'entorn del cementiri municipal, lloc on el Pla Director del Cementiri ja preveu que s'ubiqui aquesta instal·lació, de moment sense més concreció. Encara queda una mica més d'un any i tres mesos per arribar al final de la concessió, per la qual cosa Mena apunta que "tenim temps per planificar quin model volem per a la ciutat" i la moció planteja estudiar com hauria de ser el model de gestió d'aques equipament públic. Alhora, alliberar l'edifici de la ronda d'Orient permetria repensar l'ús que se li hauria de donar, cosa que la formació faria a partir d'un procés participatiu amb veïns i entitats.

D'aquesta manera, Sabadell En Comú Podem reclama que l'Ajuntament comenci a definir un full de ruta clar que concreti el model de servei públic, el calendari i el possible trasllat de les instal·lacions, així com la inversió prevista i alternatives de gestió i finançament d'aquest equipament. I que ho faci amb previsió per arribar al final de l'any que ve havent planificat aquesta situació perquè "la finalització de la concessió no comporti cap buit en la prestació del servei".

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