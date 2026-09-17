ARA A PORTADA
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Sabadell La sala on es decideix tot: així coordina el SEM les emergències que alerten els sabadellencs Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Un dia de servei a bord de l’helicòpter medicalitzat de Sabadell: “Cadascun és imprescindible, som equip i família” Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Vallès Com serà l'Ernest Lluch i tot el futur barri que integrarà el nou hospital del Vallès? Marc Béjar Permanyer
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Sabadell Anna Pintó (Trànsit): "La normativa dels patinets elèctrics és molt clara; una altra cosa és que es conegui prou" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Quins són els carrers de Sabadell amb més denúncies als conductors de patinets elèctrics? Jan Cañadell Puigmartí
Sabadell En Comú Podem reclama que s'abordi el futur del tanatori municipal
Sabadell
La concessió del servei s'acabarà el 31 de desembre de 2027 i la formació planteja traslladar-lo al cementiri