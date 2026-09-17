La sala on es decideix tot: així coordina el SEM les emergències que alerten els sabadellencs

El SEM va atendre prop de 65.000 incidents a Sabadell durant el 2025. En aquest mateix període, es van activar 264 codis politraumàtics, 201 codis ictus i 80 codis d'infart agut de miocardi. A la zona de Barcelona Metro Nord, que inclou l'àrea de Sabadell, els centres de coordinació van rebre 663.728 alertes.
No totes les trucades acaben amb una ambulància a la porta de casa. Fonts del SEM recorden que entre un 65% i un 70% de les trucades que arriben als centres de coordinació es resolen telefònicament. Amb un temps mitjà de conversa d'uns 20 minuts. Però, i què passa des que un sabadellenc pitja el 061 al telèfon fins que arriben un efectiu o es resolt l'incident? "Quan es rep la trucada, el primer que es fa és un procés de classificació en funció de la situació", explica Josep Trenado, cap de la sala transversal del SEM a l'Hospitalet, amb centenars de telèfons que no paren de sonar.
A partir d'aquí, la trucada passa al professional corresponent. N'hi ha de diferents perfils: des de consultes sobre viatges o vacunació fins a taules especialitzades en determinats perfils de pacients, comenta Trenado. També hi ha les trucades que el SEM considera més urgents, les "trucades calentes", com poden ser traumatismes o aturades cardíaques. "Fins i tot, aquí hi treballen experts en psicologia, cronicitat o pediatria per assegurar una atenció més específica. Per exemple, hi ha un pediatra que assessora els professionals que es troben atenent infants en una emergència", explica el cap de sala. Cada equip, distribuït en un punt de l'enorme sala.
"El recurs? El que sigui més ràpid i adient"
I una de les decisions que es prenen des d'aquesta sala és quin recurs s'envia a cada incident. No es tracta simplement d'assignar l'ambulància que estigui més a prop. "En primer lloc, el que tenim en compte és aportar-li a l'afectat, al ciutadà, allò que necessita", explica Trenado. "El recurs més adient i en el menor temps possible".
Això pot voler dir mobilitzar una ambulància, però també un l'helicòpter si la resta de professionals són lluny o estan ocupats. "No ens costa aixecar l'helicòpter", deia Antonio Carballo, cap territorial de la SEM a la regió Metro-Nord, en una entrevista en aquest mitjà. La decisió es pren a partir de la informació que arriba durant la trucada i de la disponibilitat dels recursos en aquell moment. "Quan s'adreça al professional, hi ha al darrere un algoritme on hi ha determinades patologies que ja estan classificades i s'envia immediatament un recurs", assenyala Trenado.
La valoració no s'acaba en aquell primer moment. Mentre el recurs ja està en camí, el professional continua parlant amb la persona que ha trucat o amb qui es troba amb el pacient. "Recull tota la informació, l'acaba de complementar i, si és necessari, pot enviar un altre recurs o modificar la resposta inicial". Sobre la ubicació dels recursos, Trenado assegura que "hi ha un estudi molt important al darrere, molta casuística", afegeix. El SEM recorda que no treballa amb fronteres.
A la sala, aquest és el ritme habitual. "Estem tractant d'urgències i emergències" i, en alguns casos, "hi ha implicacions vitals", explica Trenado. "La feina exigeix mantenir un ritme alt i prendre decisions amb rapidesa, especialment quan entren diverses incidències alhora", conclou.