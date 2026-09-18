El CE Sabadell vol construir una ciutat esportiva a la vora del riu Ripoll

El Centre d’Esports Sabadell estudia construir una ciutat esportiva a la vora del riu Ripoll. L’equipament se situaria en un terreny de l’Ajuntament al costat del complex esportiu de Sant Oleguer, on en el seu dia es va plantejar el polèmic projecte SurfCity. El solar té més de 35.000 metres quadrats i podria encabir —com a mínim— dos camps d’entrenament, segons les estimacions dels arlequinats. Les instal·lacions estarien al servei del primer equip i d’altres conjunts d’alt rendiment de l’acadèmia del CES.
El salt del club a Segona Divisió força un canvi d’ubicació. Els de Ferran Costa han de compartir Sant Oleguer amb altres clubs de la ciutat es veuen abocats a entrenar cinc dies a la setmana en unes instal·lacions que no compleixen les exigències del futbol professional. Sense anar més lluny, els partits de pretemporada van deixar al descobert els problemes de la superfície de joc, amb diversos sots visibles sobre la gespa. L’ús intensiu de l'equipament ha desgastat la superfície, fet que comporta més fatiga muscular i més risc de lesions.
La iniciativa que té al cap el CES és una ciutat esportiva a petita escala, on hi cabrien dos o tres camps de futbol. Prenent com a referència exemples recents de Segona, seria més modest que el complex del CD Castellón —actualment en construcció—, que disposa de vuit camps en total i d’una superfície de 122.000 metres quadrats. La Football Academy del Girona FC, a Vilablareix, és fins a sis vegades més gran que la proposta del CES (230.000 m²), ja que incorpora la seu corporativa, les oficines i l’acadèmia de futbol base en un mateix espai.
En negociacions amb l'Ajuntament
L’operació encara es troba a les beceroles. En aquests moments, el club negocia amb l’Ajuntament de Sabadell la cessió d’ús del solar. Segons fonts municipals, es treballa en una concessió la durada i les condicions de la qual dependran de la configuració definitiva de l’actuació. Després haurà d’arribar la presentació del projecte executiu, la tramitació del permís d’obres i la construcció pròpiament dita, un procés que es pot allargar un any i mig en el millor dels casos.
El CES tampoc disposa encara d’un pressupost estimat, però té clar que la inversió anirà a càrrec de l’entitat. L’Ajuntament ja ha començat a executar una inversió d’1,4 milions d’euros entre el 2026 i el 2027 per introduir millores a l’estadi de la Nova Creu Alta, que inclouen la renovació de la gespa i del drenatge, el marcador i diverses actuacions d’accessibilitat. En els darrers sis anys, el consistori ja ha destinat més d’un milió d’euros a les instal·lacions municipals vinculades al CES i als espais exteriors de l’estadi, com ara l’aparcament provisional del carrer de l’Arcàdia.
Una àmplia zona dedicada a l’esport
La nova zona d’entrenament del CES permetria donar ús a un terreny on l’Ajuntament no té previst desenvolupar cap actuació ni a curt ni a llarg termini. Si es convertís en una realitat, la nova instal·lació serviria per completar la zona esportiva i lúdica de Sant Oleguer. A poca distància hi hauria el complex actual, la Bassa, la Pista Coberta d’Atletisme de Catalunya, les pistes de tennis Joan Serra i la zona d'entrenament del CE Sabadell.