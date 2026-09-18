TUS sumarà 22 autobusos nous i gairebé el 90% de la flota serà de baixes emissions

'Pla renove' de la flota d’autobusos de TUS. Sabadell amplia la compra de vehicles prevista inicialment amb dues unitats més, una híbrida i una d'elèctrica, de manera que s’incorporaran 22 autobusos nous, entre híbrids i elèctrics. L’ampliació suposa una inversió addicional d’uns 1,25 milions d’euros i haurà de passar pel Ple municipal aquest setembre.
Entre els dos vehicles que s’afegeixen al contracte hi ha un autobús híbrid articulat de 18 metres, amb distintiu ECO, que està previst que arribi durant el primer trimestre de 2027, i un autobús elèctric de 12 metres, amb distintiu Zero, que s’incorporarà el gener de 2028. Amb aquesta ampliació, la compra quedarà formada per 12 autobusos híbrids —quatre de 12 metres i vuit articulats de 18 metres— i 10 elèctrics.
L’efecte sobre la flota serà considerable. Entre el 2024 i el 2028, TUS haurà renovat 39 autobusos, el 52% de la flota actual. D’aquests, 17 seran completament elèctrics. També creixerà el nombre de vehicles articulats, que passaran dels dos actuals a onze. Es tracta d’autobusos amb més capacitat, pensats especialment per a les línies i franges horàries amb més demanda. Amb les incorporacions previstes, prop del 90% dels autobusos de TUS seran de baixes emissions. A més de reduir el soroll i les emissions, la renovació de les unitats més antigues ha de permetre reduir avaries i incidències i millorar la fiabilitat del servei.
La major part dels nous vehicles arribarà a Sabadell durant el 2027. Els 12 híbrids tenen prevista la incorporació durant el primer trimestre de l’any, mentre que a l’abril arribaran cinc dels autobusos elèctrics. Els cinc elèctrics restants, entre els quals hi ha la unitat afegida ara al contracte, està previst que arribin el gener de 2028. L’arribada progressiva dels autobusos elèctrics va acompanyada de l’adaptació de les instal·lacions de TUS. Els treballs de la segona fase d’electrificació del sistema E-BUS estan avançats i permetran disposar de més punts de recàrrega a les cotxeres.
En aquesta fase s’instal·laran sis carregadors dobles per als autobusos i un altre per a una furgoneta auxiliar. També s’hi habilitaran punts de recàrrega per a motocicletes, bicicletes i patinets. L’actuació té un pressupost total de més d'un milió d'euros.