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Detecten un cas de sarna en una escola bressol municipal de Sabadell i s'activa el protocol sanitari

Sabadell

Les famílies ja n'estan al cas i el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública ha facilitat les indicacions corresponents

  • L'accés al CEIF Arraona, al carrer de la Palma -
Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 12:49
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 12:56

L’escola bressol municipal Arraona de Sabadell ha detectat un cas de sarna entre els infants del centre i n’ha informat les famílies. Fonts de l’Ajuntament, titular de l’escola, han confirmat el cas i han explicat que s’ha comunicat al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública, que ha facilitat les indicacions corresponents.

El centre està aplicant els protocols establerts i ha enviat un comunicat a les famílies amb les mesures preventives pertinents. També s’hi han previst mesures específiques d’higiene en els espais i materials de l’escola, d’acord amb les indicacions sanitàries. Des del consistori assenyalen que els casos de sarna poden aparèixer puntualment en centres educatius de qualsevol zona de la ciutat, com també passa en altres espais de convivència. Els protocols sanitaris estableixen les mesures per prevenir possibles contagis i limitar-ne l’afectació, afegeixen les veus municipals.

Què diu Salut, sobre la sarna?

La sarna o escabiosi és una infestació de la pell causada per un àcar i es transmet principalment a través del contacte directe i prolongat pell amb pell. També es pot transmetre, de manera indirecta, en compartir roba, llençols o tovalloles d’una persona afectada. Les llars d’infants són un dels espais on es poden produir casos agrupats per l’alt contacte entre persones. El Departament de Salut assenyala que, en cas de contacte estret amb una persona afectada, cal identificar els contactes i aplicar les mesures indicades pels professionals sanitaris. Les persones infectades no han d’anar a l’escola fins 24 hores després d’haver iniciat el tractament, tot i que aquest termini es pot ampliar en determinades situacions de brot.

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