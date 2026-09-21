La Policia Municipal de Sabadell tindrà una furgoneta blindada: "És una unitat antidisturbis encoberta"

La Crida exigeix canvis profunds a la Policia Municipal de Sabadell, després del polèmic cop de colze d’un agent a un jove per Festa Major. El partit denuncia la compra d'una furgoneta blindada i acusa al PSC de "comprar el model policial de l'extrema dreta". Com a contrapartida, proposa crear la figura de l’agent de barri, augmentar el nombre de policies de proximitat i de mediació i establir protocols clars per garantir els drets de les persones sota custòdia policial. “Que ningú s’equivoqui: no estem en contra de la policia, només volem una policia al servei de la gent”, defensa el líder de la formació alternativa, Oriol Rifer.
El canvi ha de començar als barris. La Crida planteja assignar “agents de referència” que, en comptes de patrullar, facin un treball d’intervenció comunitària. Els policies tindrien contacte directe amb els veïns, els comerciants, les entitats i el sector educatiu, i estaria coordinat amb l’equip d’Acció Social de l’Ajuntament. Prevenir en comptes de reaccionar, i parlar en comptes de multar. “Hi ha moment en què s’ha de sancionar per tallar certes conductes, però de bones a primeres s’ha de mediar i trobar mesures en favor de la convivència”, defensa Rifer.
La Policia Municipal de Sabadell té 275 agents en actiu, la xifra més alta de la sèrie històrica. La Crida creu que hi ha prou personal per transferir agents de seguretat ciutadana a aquestes funcions i denuncia que la unitat de Reforç de Proximitat Estratègica, creada el 2023 pel govern Farrés i dotada amb una quinzena d’agents, és insuficient i no compleix amb el seu propòsit.
“La policia està molt militaritzada”
La Crida demana al Govern que faci marxa enrere en la “militarització” del cos. “Tenim una Policia Municipal cada vegada més armada. Les pistoles taser eren totalment innecessàries i s’han de treure”, critica el líder del partit, que avisa que la deriva “punitiva” anirà a més en els pròxims mesos amb la incorporació d’una furgoneta blindada. Segons el Govern, el nou vehicle servirà per reforçar el servei de seguretat ciutadana, però Rifer hi veu una “unitat antidisturbis encoberta”, com la creada per Manuel Bustos en els anys 2000 i que es va veure involucrada en el polèmic cas Bemba. “No volem tornar al que ja hem viscut: un PSC amb majoria absoluta, que es pensa que la ciutat és seva i que pot sortir a estomacar els joves de la ciutat”, exposa.
En sentit contrari, la Crida vol limitar l’ús de la força de la Policia Municipal i establir nous protocols per interactuar amb la ciutadania. En la mateixa línia, consideren que tant l’ordenança de Civisme i de Convivència com el desplegament de càmeres de videovigilància són “mesures de control social” que no afavoreixen la convivència ni la reducció de la criminalitat. “Els delictes no es resolen amb aquest tipus de control i amb accions repressives, sinó anant a l’arrel social i econòmica del problema: l’habitatge i la feina”.
“Volem saber si la policia va vulnerar els drets del jove agredit”
La Crida presentarà totes aquestes propostes en una moció al ple municipal, i ho farà després de la polèmica per la intervenció d’un agent que va colpejar un jove a la panxa abans de reduir-lo. Rifer exigeix una investigació interna imparcial que serveixi per aclarir si el cos “va vulnerar els drets del jove agredit”. Encara pel que fa a garanties, creu que s’ha d’establir un nou procediment per “garantir els drets” durant la custòdia policial i fer que el Servei d’Atenció a la Víctima estigui obert 24 hores al dia.