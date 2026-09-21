Les marques xineses de vehicles guanyen terreny a Sabadell

Sabadell s’està convertint en un dels punts del Vallès Occidental i de Catalunya on es fa més visible el desembarcament de les marques xineses en els concessionaris de la ciutat.
La darrera a arribar ha estat Zeekr, que aquest setembre ha estrenat a Sabadell les seves primeres instal·lacions a Catalunya de la mà de Movento. Una nova marca que s’afegeix a MG, Omoda, Jaecoo, Dongfeng, Xpeng i Changan, entre altres. La fotografia local encaixa amb una transformació més àmplia del mercat català.
La patronal catalana de la distribució d’automoció, Fecavem, assenyala que les marques xineses que matriculen a Catalunya han passat de ser només dues el 2020 a ser-ne 21 el 2026. En el seu informe del primer semestre, Fecavem situa les firmes xineses per sobre del 25% del mercat català, en una evolució que atribueix, entre altres factors, a la combinació de tecnologia, electrificació i una oferta competitiva.
A Sabadell, aquesta expansió es tradueix en nous rètols als concessionaris. Omoda i Jaecoo disposen d’un punt de venda a la carretera de Terrassa, mentre que MG compta amb el concessionari Yomovo Sarmovil. Ebro, per la seva banda, va obrir el 2025 el seu primer concessionari oficial a la ciutat, al carrer de Bernat Metge.
La presència d’aquestes marques també es reflecteix en les matriculacions de la ciutat.Durant el primer semestre, Sabadell va matricular 2.116 turismes, un 5,5% menys que en el mateix període de 2025, segons Fecavem. Però entre els models més venuts ja hi apareixia l’Omoda 5, que es va situar entre els cinc primers, una dada que evidencia l’entrada de les noves marques en les preferències dels compradors sabadellencs.
El fenomen, però, va molt més enllà de Sabadell. En el conjunt de l’Estat, les marques de capital xinès van assolir 75.024 matriculacions durant el primer semestre del 2026, el 12,3% del mercat de turismes, segons les dades publicades al juliol per l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (Anfac). La xifra suposa un creixement interanual del 50,9% i confirma l’acceleració de la seva implantació. MG, BYD, Omoda i Jaecoo concentren aproximadament nou de cada deu matriculacions de marques xineses, tot i que el nombre de fabricants presents al mercat ja arriba a 21.
En concret, entre gener i agost, el grup Chery va matricular 25.465 vehicles a Espanya, un 80,2% més que en el mateix període de l’any anterior i més que totes les unitats que havia venut durant tot el 2025. La companyia acumula així una quota del 3,1% del mercat espanyol, mentre que entre els particulars arriba al 4,8%. L’entrada de nous actors coincideix, a més, amb una transformació de l’oferta tradicional, amb més protagonisme dels vehicles electrificats, dels SUV i de les noves tecnologies aplicades a la conducció –híbrids–.