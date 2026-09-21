FOTOS | L'Oficina d'Entitats i Voluntariat, a punt: "Hem construït l’edifici amb el material que hi havia”

Sabadell estrenarà pròximament un edifici cridat a ser referent per la manera com s’ha construït i els elements que integra. Almenys, això és el que desitja el seu promotor, l’Ajuntament de Sabadell, i els seus arquitectes, els sabadellencs ROA Arquitectura. És la seu de la nova Oficina d’Entitats i Voluntariat, situada a la plaça de Jean Piaget, al barri de Gràcia (al costat de l’estació dels FGC), que després de moltes vicissituds ja està pràcticament a punt. Queda instal·lar-hi el mobiliari i ja es podria posar en marxa en els propers mesos, segons fonts municipals.
El projecte –ideat durant el quadripartit– ha suposat una inversió municipal d’uns 2,9 milions d’euros, 1,28 milions dels quals finançats per fons europeus Next Generation (44,5%). L’edifici és singular tant pel reaprofitament de materials (circularitat) com per aspectes de sostenibilitat i eficiència energètica. En una visita in situ aquesta setmana amb el Diari i tècnics municipals, l’arquitecte Roger Orriols (ROA Arquitectura) apunta que “és un edifici petit complex, però resolt de manera molt simple”. Es tracta d’una construcció de 1931 que disposava de la planta baixa i hi havia els menjadors dels treballadors de la fàbrica de Cal Marcet. Durant els anys 40 es va convertir en l’escola Carme Tronchoni, que més tard es va anomenar Riu-sec, i al llarg d’aquest temps també es va ampliar amb dues plantes en alçada.
Dècades després, “hem construït l’edifici amb el material que hi havia”, destaca l’arquitecte. Perquè part del material que es va enderrocar en la reforma de l’espai es va reaprofitar en els pilars, que mantenen materials com totxos originals i s’ha diferenciat el reforç estructural que s’hi ha fet. Els radiadors, reutilitzats, desprenen calor i fred segons convingui, i fan de barana. Alhora, els sobrants s’han reconvertit en aparcaments de bicicleta a l’entrada de l’immoble. Els aparcaments, per cert, compten amb carregadors per a bicicletes elèctriques. Les finestres són les originals, tot i que s’han manipulat per adaptar a la normativa. A l’exterior, la vegetació que hi ha entre el Mur de la Llibertat i el passatge de Jean Piaget s’assenta sobre terra que va sortir de l’obra del seu davant.
Paral·lelament, la climatització té dues parts concretes. Els espais comuns, a l’atri central, es climatitzen de forma passiva, la qual cosa permet que el 30% d’espai de l’immoble no tingui pràcticament demanda energètica. S’aconsegueix amb pous canadencs que agafen l’aire exterior, l’entren a l’atri pel subsòl i amb l’ajuda de dos ventiladors i dues xemeneies solars es regula el flux d’aire. I, en els pics de fred i calor, els radiadors permetran acabar d’assolir la temperatura de confort amb un baix consum. El 70% d’espai restant aproximadament, d’oficines, despatxos i altres sales, quan la temperatura ho requereix utilitza un sistema hibridat intel·ligent que combina aerotèrmia i geotèrmia, als quals se suma l’aportació de plaques solars de la teulada.
També tenen un paper destacat en l'edifici tant la coberta vegetal com els laterals, on hi ha diversos tipus de plantes que es reguen amb l'aigua que es guarda de la pluja –i reg si en fes falta–, i la façana sud. Està recoberta amb fusta i làmines a les finestres que permeten regular l'entrada de llum natural i, també, la protecció solar. Amb aquest material, Orriols explica que es busca que no acumuli escalfor durant el dia, de manera que no l'expulsa a la nit i contribueix a mantenir la temperatura. "A nord ens obrim i a sud ens protegim del sol", detalla.
A l’entrada de l'Oficina hi haurà una pantalla que permetrà veure la generació d’energia i el consum de l’edifici a l’instant.