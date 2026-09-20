El CE Sabadell fa de la Nova Creu Alta un fortí i s'enfila a la classificació de la Lliga Hypermotion

Nova victòria a casa del CE Sabadell, que ha estat superior a tot un Real Oviedo i s'ha imposat amb solvència (3-1). Els arlequinats han completat una actuació molt seriosa i completa des de l'inici que serveix per tornar-se a enfilar a la zona alta de la Lliga Hypermotion. Gastón Valles i Óscar Sanz han aplanat el camí al primer temps i Ángel Baena ha sentenciat en la segona meitat. Tercer triomf en tres partits dels homes de Ferran Costa en una Nova Creu Alta pletòrica.
Costa ha tret un onze amb dues novetats respecte al duel de Mallorca, una especialment significativa. Ha tornat a l'equip titular José Català en lloc d'Ángel Baena i s'ha estrenat d'inici Gastón Valles, a la punta de l'atac, per Niko Gioacchini, fora de la convocatòria per molèsties al genoll. El nord-americà s'ha deixat veure per l'estadi en la prèvia amb una crossa i es troba a l'espera de proves per conèixer l'abast de la lesió.
Ha començat amb ritme el partit i, gairebé en la primera acció, Aarón Escandell ha evitat el gol dels arlequinats després d'una rematada al segon pal de Ton Ripoll en una centrada de Miki Codina. El Real Oviedo ha intentat baixar les revolucions amb possessions llargues, però sense massa profunditat i poques aproximacions. El Centre d'Esports, en canvi, ha continuat fent mal, especialment per les dues bandes. A l'equador, s'ha obert la capsa dels trons. La novetat a l'equip, Gastón Valles ha guanyat la posició dins l'àrea i ha rematat amb el cap a boca de canó, aprofitant una gran centrada de Joel Priego, per inaugurar el marcador.
Ha respost el conjunt visitant gairebé de forma immediata en un xut des de la frontal de Youness que ha aturat Fuoli i, en el refús, Isfan no ha pogut dirigir el seu cop de cap a la porteria en l'única ocasió de perill dels asturians al primer temps. Ha continuat amb millors sensacions el Sabadell, amb molt perill en les seves transicions davant d'un domini estèril de l'Oviedo. Poc abans del descans, Català ha fet treballar Escandell amb un xut des de la frontal que ha enviat a córner i, precisament en l'acció posterior, Óscar Sanz ha duplicat l'avantatge amb una gran rematada al primer pal al llançament de Ripoll. Encara al descompte Codina ha signat una gran cavalcada per banda que finalment no ha trobat rematador per tancar uns primers 45' de gran nivell.
Julián Calero ha mogut el seu equip amb una triple substitució al pas per vestidors i, amb més domini a camp contrari, el primer acostament clar ha estat en un xut des de la frontal de Pablo Saenz que s'ha estavellat al pal. El Centre d'Esports ha continuat amb les idees clares i, en una transició, Gastón ha avisat amb una centrada que no ha pogut rematar Priego a l'interior de l'àrea per molt poc. El davanter uruguaià, a l'hora de joc, ha deixat el seu lloc a Obolskii. El sistema defensiu arlequinat no ha concedit pràcticament res als visitants. No obstant això, han aconseguit retallar a l'equador després d'una genialitat d'Estanis, que ha superat dos rivals i ha superat Fuoli amb un xut ajustat al pal des de la frontal.
El tècnic Ferran Costa ha mogut també la banqueta i han entrat López-Pinto, Eneko Aguilar i Ángel Baena. Precisament el santcugatenc ha avisat per partida doble en els seus primers instants amb xuts desviats des de la frontal. Qui ha trobat el premi ha estat un altre dels canvis: Ángel Baena que ha aprofitat una gran passada enrere de Quadri per fer el tercer. Els visitants han protestat l'acció perquè l'han hagut de defensar amb deu perquè Estanis es trobava fora del terreny de joc per una caiguda anterior. Poc després, Quadri ha fet treballar Escandell amb una rematada des de la frontal. Ha esgotat canvis Costa amb l'entrada de Pipa per Ripoll. Ho ha intentat sense excessiu perill el conjunt visitant i el marcador ja no s'ha mogut. La pròxima setmana, el Sabadell visitarà el Celta Fortuna.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz, Edgar González, José Català (Eneko Aguilar, m. 70), Ton Ripoll (Pipa, m. 81), Urri, Quadri, Pere Pons, Miki Codina (Baena, m. 70), Joel Priego (López-Pinto, m. 70) i Gastón Valles (Obolskii, m. 58).
Real Oviedo: Aarón Escandell, Aisar (Estanis, m. 46), Juan Cruz (Samu, m. 70), Youness (Goti, m. 46), Villahermosa (Enzo Pérez, m. 81), Reina, Dani Calvo, Aldasoro, Pablo Saenz, Carlos Domínguez i Isfan (Chris Ramos, m. 46).
Àrbitre: Alejandro Morilla (comitè navarrès). Grogues: Ripoll, Obolskii; Villahermosa, Domínguez.
Gols: 1-0, Gastón Valles m. 24; 2-0, Óscar Sanz m. 44; 2-1, Estanis m. 67; 3-1, Baena m. 78.
Incidències: 9.053 espectadors a la Nova Creu Alta amb uns 200 visitants.