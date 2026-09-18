Ferran Costa, sobre la sortida de Xavi Moñino: "Volem els millors professionals per al nostre projecte"

Una de les situacions que ha marcat la setmana al Centre d'Esports ha estat la decisió del club de prescindir dels serveis del preparador físic Xavi Moñino. El sabadellenc va tornar aquest estiu després de la seva etapa a l'Elche. Malgrat que el Sabadell encara no s'ha pronunciat oficialment, el tècnic Ferran Costa sí que ha deixat clara la situació en roda de premsa, sense confirmar directament la decisió, però amb un missatge evident del perquè no continuarà. "Ha canviat la nostra mentalitat. Ja no som aquells que regalen coses perquè la gent vingui. Portar aquesta samarreta és un privilegi i formar part d'aquest equip una cosa especial. Ho tenim molt clar", ha iniciat la seva llarga intervenció.
"Tenim molt clar què som i respectem tothom, però no tenim por de ningú, i sobretot ens agrada donar valor a les nostres coses i pensar en tot allò que volem, no en el que no tenim. Jo vaig arribar a un club que havia decidit prescindir d'un entrenador que havia pujat de categoria, no és habitual, però es va fer, i jo no estaria aquí si no fos així. Quan tens un càrrec de responsabilitat s'han de prendre decisions que en el moment poden ser impopulars, però que sempre pensen en el millor pel projecte", continua.
"Nosaltres tenim molt clara quina és la nostra línia, el nostre mètode, el nostre funcionament i la nostra manera de fer. Tenim un vestidor i un projecte ple de gent que ens suma o ens multiplica, que sempre pensa en allò que volem aconseguir, no en allò que no tenim en comparació amb altres cases, sinó en allò que hem de treballar per continuar creixent. Nosaltres som molt coherents i tenim molt clar què volem. I, al final, encara que una determinada línia sigui més còmoda o menys còmoda, jo el que no penso fer és trair aquest projecte. Quan hi ha alguna cosa que no va alineada o quan no estem a la mateixa pàgina hem de mostrar que estar aquí és un privilegi", apunta.
"Estem davant d’un moment històric per a la nostra casa i necessitem les persones adequades i els professionals adequats per a cada àrea del club per poder continuar creixent. I aquí també m’agradaria fer un matís: és igual ser de la casa o ser del Sabadell, hem de ser els millors professionals per al club. Els aficionats s’asseuen a la grada, no s’asseuen a les oficines. I mentre estiguis aquí, has de fer tot el necessari perquè les coses surtin bé i ser el millor professional possible per al projecte. Perquè nosaltres el que necessitem són els millors professionals per a aquest projecte. Això no vol dir que siguin els millors professionals en termes absoluts, però sí que volem que siguin els millors per a aquest projecte, en aquest moment i amb aquesta determinació de continuar fent-lo créixer. L’evolució té un preu. I evidentment no és el preu de la comoditat: és el preu de fer les coses que creiem que són necessàries i que s’inclouen dins d’una línia molt clara", ha conclòs en la seva contundent resposta.
El tècnic també ha parlat de com ha anat fins ara la preparació física, sense entrar en detalls sobre una possible insatisfacció amb la feina realitzada per Moñino. "Tenim un model desenvolupat que ens permet involucrar la tecnologia a l'entrenament amb les variants de joc. Totes les càrregues físiques les quantifiquem en base a algoritmes en relació amb els esforços que tenen els nostres jugadors per partit i per posició", explica. Costa no ha avançat qui es farà càrrec d'aquesta parcel·la.