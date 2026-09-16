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Mor Albert Sitjes, històric saltador de la Joventut Atlètica de Sabadell

Esports

L'atleta va batre diversos rècords de Sabadell i va ser reconegut fa poc pels seus 75 anys com a soci de l'entitat

Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 18:40

Dol a l'atletisme sabadellenc. La JAS plora la mort als 92 anys de l'històric saltador, Albert Sitjes, una de les figures més significatives de l'entitat pel seu paper dins i fora de les pistes.

Sittjes va destacar en les disciplines de salt, en la dècada dels 50. El 1953 va batre el rècord de Sabadell de salt d'alçada, amb una marca d'1,76, en una època en què es saltava sense matalàs. El rècord va mantenir-se vigent durant més de dues dècades. També va fregar les medalles en els estats absoluts del 1953 i el 1955 en la mateixa disciplina, però va acabar 4t i 6è, amb la mateixa marca (1,73 i 1,74, respectivament) que els últims medallistes, per darrere per haver-ho assolit en més intents.

L'atleta també va ser internacional absolut amb Espanya en una trobada amistosa amb Finlàndia, que va realitzar una estada a Barcelona, el 1955. Sitjes va ser un saltador referent de la seva època, també en salts horitzontals en què va fer el rècord de Sabadell en el triple, amb 13,39, i també una bona marca en la llargada, amb 6,24. Més enllà de resultats, va ser un fidel soci de la Joventut Atlètica i fa uns mesos va ser reconegut en la Nit de la JAS pels seus 75 anys de soci. Un històric de l'entitat que ens deixa.

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