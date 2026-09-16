ARA A PORTADA
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Sabadell Cinc instituts de Sabadell, en la llista de centres urgents que la Generalitat es compromet a climatitzar Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell El nou curs no s'escapa de les crítiques per calor: "Els nostres fills surten suats de l'escola!" Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Comença la plantació de gespa o plantes amb flors a 32 espais de Sabadell Aleix Pujadas Carreras
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Mor Albert Sitjes, històric saltador de la Joventut Atlètica de Sabadell
Esports
L'atleta va batre diversos rècords de Sabadell i va ser reconegut fa poc pels seus 75 anys com a soci de l'entitat