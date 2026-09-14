David de la Cruz tanca la seva vintena i última participació en una gran volta: "Em retiro amb més somnis per complir que complerts"

Amb honors i el reconeixement de la resta dels ciclistes participants es va acomiadar David de la Cruz de la seva gran prova preferida. El sabadellenc va tancar La Vuelta 2026 en la posició 105 de la classificació general en una ronda en què va confirmar el que era gairebé un secret de domini públic: quan acabi la temporada finalitzarà la seva carrera com a ciclista professional. "M'emporto una història de què em sento profundament orgullós i agraït", deia a través de les xarxes socials, hores després de confirmar la decisió als micròfons d'Eurosport, a la finalització de l'etapa de dijous passat.
Disset temporades com a professional i una vintena de grans proves, amb la victòria d'etapa a La Vuelta, el 2016, o les setenes posicions que va aconseguir també en la ronda espanyola. De la Cruz arribava enguany a la competició amb l'expectativa de poder fer un bon paper. Després de fregar el top-10 al Giro d'Itàlia de fa uns mesos, la realitat a la prova va ser que les dificultats, amb alguna caiguda en un recorregut especialment exigent en l'edició del 2026, el van llastrar des de l'inici. Finalment, va tancar la seva participació en la posició 105 d'una general que va liderar Enric Mas, aprofitant la caiguda de Tadej Pogacar. Com a curiositat, la victòria del corredor balear es va anunciar al videomarcador de Son Moix a la finalització del partit entre Mallorca i Centre d'Esports Sabadell.
Tot plegat, això sí, marcat per aquesta decisió de De la Cruz de retirar-se quan acabi la temporada. "Els vells hem de donar pas als nous. Em donava una mica de vertigen prendre aquesta decisió, però els meus millors anys ja han passat i és el moment adequat. Em retiro amb més somnis per complir que complerts, però amb la tranquil·litat de saber que sempre ho he donat tot i he intentat rendir al màxim. Quan he vist que ja no estava al nivell, he decidit buscar altres reptes que em motivin", assegurava en el mateix canal el ciclista sabadellenc.
Després de l'arribada de diumenge a Granada, amb el final de la 21a i última etapa, De la Cruz va rebre el reconeixement dels seus companys d'asfalt i muntanya durant tant de temps, en un moment especialment bonic que va compartir amb altres ciclistes que finalitzen la seva trajectòria. Un esportista històric de Sabadell, que sempre ha estat allunyat dels grans focus, però ha estat referent de la seva disciplina durant més d'una dècada. El ciclista local havia de tancar la seva carrera en una prova a la Xina, però finalment no hi participarà i, a l'espera de confirmació, a La Vuelta podria haver donat les seves últimes pedalades com a professional.