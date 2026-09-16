Xavi Moñino no continuarà com a preparador físic del CE Sabadell

Final abrupte per a Xavi Moñino al Sabadell. El club hauria decidit prescindir del fins ara preparador físic de la primera plantilla del Centre d'Esports, segons avança Ràdio Sabadell. Tal com ha pogut confirmar el Diari, els motius de la decisió dràstica no són esportius, tot i que no hi ha massa més informació al respecte. La parcel·la esportiva ha de ratificar la sortida en les pròximes hores i arribar a un acord per a la rescissió del contracte del sabadellenc, que acabarà molt d'hora la seva segona etapa a l'entitat.
Moñino va arribar aquest mateix estiu per a encapçalar la preparació física del conjunt arlequinat, després d'estar les últimes temporades al futbol professional, primer amb l'Eldense i, els dos darrers anys, amb l'Elche d'Eder Sarabia, amb qui va aconseguir l'ascens a Primera i va debutar posteriorment en la màxima categoria del futbol estatal. En l'inici de la pretemporada va ser una de les cares visibles del retorn a la feina, després d'entrar en substitució de Remy Chery, que va desenvolupar aquestes funcions la passada temporada.
Ara, si no passa res estrany en les pròximes hores, el sabadellenc deixarà el seu lloc com a encarregat de la preparació física del Centre d'Esports. Caldrà estar atent per conèixer qui serà l'encarregat d'assumir la responsabilitat, a les portes d'un nou duel de màxima exigència davant del Real Oviedo, aquest diumenge.