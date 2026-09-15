Joel Priego, després de la primera derrota: "Hem après que els errors en aquesta categoria es paguen"

Si parlem de soldats de Ferran Costa, segurament, el primer que ens vingui al cap sigui Joel Priego. El manresà ja era una peça clau la temporada passada i s'ha consolidat novament a l'equip en el seu debut a la categoria de plata. Però, quines són les seves sensacions després de la primera derrota de la temporada a Son Moix (2-0)? Al cap i a la fi, el Centre d'Esports no va fer un mal paper a terres mallorquines, però un inici amb imprecisions i errades va marcar el desenllaç final i aquest va ser l'anàlisi del jugador arlequinat després de l'enfrontament. “Hem après que els errors en aquesta categoria es paguen. Nosaltres afrontem cada partit de tu a tu. Crec que avui hem generat molt, però ens ha costat entrar al partit", admetia. "Especialment a la segona meitat, hem tingut moltes arribades i molts centres laterals, però no hem estat capaços de trobar el gol".
Priego, en la línia del seu entrenador en roda de premsa, assegurava que no va ser una qüestió de nervis per culpa de l'escenari. I és que el CES ha passat de jugar contra el Mallorca 'B' a enfrontar-se al primer equip en menys de dos anys. "Són situacions de joc que es donen. Hi ha altres dies en què potser sortim amb més revolucions o més ficats i acostumem a passar per sobre. Avui, durant els primers minuts, és veritat que no érem aquest equip que fa que el rival se senti molt incòmode i que li costi encadenar passades". Segons el Joel, a causa de les situacions evitables els gols van arribar massa d'hora, i això sempre suposa un cop des del punt de vista mental. "Posar-te 2-0 tan ràpid, costa una mica de gestionar. Tot i això, estic content per la reacció de l’equip. Crec que ens podríem haver posat dins del duel aviat per les ocasions clares que hem tingut, però no hem estat capaços d’aprofitar les seves errades". Entre altres matisos, en general va ser una qüestió de contundència a les àrees.
El que també posava en valor Priego és la millora defensiva amb el pas dels minuts, especialment a la segona meitat. "Sí que hem millorat en les seves sortides: els ha costat més trobar situacions en què el punta pogués descarregar i sortir a les contres. Exceptuant l'últim tram, quan potser n'han tingut alguna. Però, al final, això va de marcar gols i no hem estat capaços de fer-ho", reconeixia amb contundència.
La identitat per bandera
Després de 5 jornades, 2 victòries d'entitat, 2 empats i aquesta derrota contra el Mallorca amb el doblet de Fuentes, Priego feia un bon balanç de l'inici de lliga, transmetent seguretat en el seu missatge. “Si estem ficats i som capaços de fer allò en què nosaltres som forts, crec que li podem fer mal a qualsevol rival. Potser les sensacions són una miqueta pitjors que les de la setmana passada, però crec que, en línies generals, tant individualment com a nivell grupal, l’equip està bé", sentenciava un jugador que mai negocia un esforç.
Ell també ho té clar. La recepta? Ha de ser la de sempre: caràcter, intensitat i identitat. “Ens estem trobant còmodes al camp, estem aconseguint ser protagonistes i generar. Crec que estem portant aquest joc que potser teníem en el nostre ADN de Primera RFEF, aquí, a Segona Divisió". Per tant, per al manresà, la dinàmica de feina ha de continuar igual". “Cal continuar com estem, aprendre del que ens ha passat i afrontar el pròxim partit amb la màxima il·lusió”. Perquè amb el pas de les setmanes es demostra que la Liga Hypermotion serà un camí intens ple de reptes majúsculs.
La següent pedra a batre serà un altre equip acabat de descendir de Primera Divisió, l'Oviedo, que visitarà la Nova Creu Alta en un horari si més no, estrany: les dues del migdia. “Serà un altre partit molt complicat, però tornem a casa. Com vam veure la setmana passada, quan vam tenir dos partits consecutius al Temple i el de Copa Catalunya, la gent està aquest any molt a sobre. Crec que arrosseguem aquella massa social que portem des de finals de la temporada passada i quan juguem a la Nova Creu Alta, l'afició està amb nosaltres i ens dona un plus. Això sempre ens ajuda”, conclou el '23'.