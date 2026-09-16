Torna l'Open Greencourt Masculí, a les portes que Sabadell es converteixi en la Capital del Tennis Català

El Club Tennis Sabadell torna a posar la ciutat al mapa internacional amb la 32a edició de l'Open Greencourt de tennis masculí, que se celebrarà des del pròxim diumenge dia 20 fins al 27 de setembre. El torneig ITF està més que consolidat i exhibirà, novament, un gran nivell. “Estem encantats de promocionar aquest esport, sobretot amb els joves jugadors, que necessiten aquests tornejos per promocionar-se i aconseguir punts per impulsar la seva carrera professional. A molts dels participants que hem tingut aquí, després els veiem a la tele”, ha explicat Maria Rosa Bella, presidenta de l’entitat que debuta com a màxima representant de la cita en relleu de l’August Serra. “Em fa molta il·lusió i també tinc aquest punt de pressió. Estem molt agraïts amb totes les persones que fan que això sigui possible, col·laboradors i treballadors”.
Els detalls de la competició
Si parlem de l’organigrama de la competició, la fase prèvia arrencarà aquest diumenge i s'allargarà fins al dimarts 22 a primera hora. Inclourà 56 jugadors classificats per rànquing i vuit wild cards, amb molta representació amb segell local: Roger Jordan, Max Torras i Guillem Reyes en la primera fase. “Tindrem sis invitacions atorgades pel CTS, una per la Federació Espanyola i, com a novetat, una altra per la Federació Catalana de Tennis”, ha concretat la directora esportiva Yolanda Clemot. El màxim representant sabadellenc, però, serà Ian Lucca Cervantes, que tindrà plaça directa al quadre principal, també a través de wild card. Aquest diumenge, doncs, es farà la signatura per donar pas a l'espectacle.
La fase final, que començarà el mateix dimarts 22, comptarà amb 32 tenistes: vint jugadors amb plaça assegurada per rànquing, vuit que entraran a través de la prèvia i quatre wild card. Dels vint principals, encara falten per confirmar 2 o 3 specials exempt, per la disputa d'altres tornejos en aquestes dates. En cas de no omplir aquestes vacants, es classificarien els següents en la llista de la prèvia.
Entre els noms més destacats, trobem els quatre caps de sèrie. El número 1, és un vell conegut: l’italià Lorenzo Giustino (201 del món), que es va coronar com a guanyador fa dues edicions i l’any passat va caure a la final. “Tindrà moltes ganes de tornar a guanyar, a més, és el millor jugador que podríem tenir, tenint en compte que només podem acollir tenistes fins a la posició 200, ens ha anat genial”, destaca Clemot. La resta del top 4 el conformen el grec Ionnis Xilas (425), el rus Ivan Gakhov (476) i l’espanyol Álex Martí (508).
Els enfrontaments, amb les pistes del Tennis Sabadell com a escenari, es jugaran principalment en horari de matí a partir de les 10 h, però també s’han previst un parell de duels cada tarda, fins a les 20 h, aproximadament. “Volem que tothom pugui gaudir de gran tennis, per això espaiem els horaris”. Si parlem de l’hora de la veritat, les semifinals arrencaran dissabte 26 a les 10:30 h i la final serà diumenge 27 a partir de les 11 h a la pista central de les instal·lacions de Prat de la Riba. Pel que fa als dobles, la prova té un quadre de 32 jugadors (16 parelles), començarà dimarts 22 i la gran final serà divendres 25 a les 18 h.
Compte enrere perquè Sabadell es converteixi en la capital del tennis català
En la roda de premsa de presentació de l’Open, també s’ha destacat i recordat que Sabadell serà la Capital del Tennis Català l’any 2027 i se celebrarà el Catalonia Open WTA 125, un torneig superior als ITF, que correspon a la segona màxima categoria mundial, només per sota dels WTA Tour. “El fet que impulsem aquesta nova competició, no farà que deixem de celebrar el nostre Open femení”, ha volgut puntualitzar la presidenta. “Al Club Tennis Sabadell no teniu límits, això ja és com una família. Cal estar orgullosos perquè el 50% dels tornejos del World Tennis Tour a nivell espanyol, es fan a Catalunya”, treu pit Jordi Tamayo, president de la Federació Catalana, que també ha assistit a l’acte. “La idea serà col·laborar amb els clubs locals i acostar l’esport a tothom, celebrar activitats a les places i que en gaudeixin els més petits”, ha avançat sobre la capitalitat, sense revelar gaires detalls.
Qui també ha celebrat la consolidació del torneig masculí, com també la fita de ser Capital del tennis català durant el pròxim any és la regidora d’Esports, Montse González. "Serem l'epicentre del tennis els pròxims dies, això dona un gran impuls a la ciutat i esperem que la climatologia acompanyi. Respecte a la capitalitat, encara ens hem de reunir amb els clubs per acordar els detalls, però que siguem Capital del Tennis Català és un orgull".