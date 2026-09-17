Ángel Baena: "A casa ens sentim molt forts, notem l'escalf i l'empenta de la nostra gent des del primer minut"

Un cop analitzada la derrota de diumenge passat a Son Moix, el Centre d'Esports ha tornat a la feina amb la ment posada en el Real Oviedo, i sobretot amb els aprenentatges de què no es pot fer en una categoria tan exigent i contra rivals del nivell del Mallorca. "Hem de continuar treballant igual i en la mateixa línia. Crec que hem començat bé l'any i no ens podem desviar. Les conclusions que traiem de Mallorca, sobretot, són que hem de ser nosaltres mateixos, portar el partit al nostre terreny i, sobretot, no fallar en accions puntuals, amb errors no forçats. Afrontem la derrota com a equip i com hem fet sempre", afirma Ángel Baena, en roda de premsa.
L'extrem colomenc va ser un dels últims a arribar en el mercat d'estiu. "Jo al principi tenia clar que em quedaria a Polònia perquè tenia contracte, però a mesura que avançava l'estiu van anar sorgint opcions de tornar a Espanya. Vaig parlar amb el Ferran Costa i em va convèncer. Tenia ganes de tornar a casa i fer-ho amb el Sabadell, millor impossible. La veritat que el grup és espectacular i ja coneixia també molts dels jugadors. La benvinguda ha estat molt bona i estic content", diu.
I és que el tècnic va ser el gran valedor del seu aterratge a la Nova Creu Alta. "Va ser molt important. El coneixia de la meva etapa a la Damm, dels dos anys de cadet, que em va entrenar. He parlat molt amb ell abans de venir i ja havia vist molts partits tant d'aquesta temporada com de l'anterior", assegura. Bona prova és el seu impacte immediat en l'equip. Ja va tenir minuts contra el Córdoba a la segona meitat i a Mallorca es va estrenar de titular. "M'estic trobant bé. És veritat que puc ocupar diverses posicions dins l'esquema del míster i, bé, encara m'he d'adaptar al ritme dels entrenaments, que és molt alt, però em sento bé. Estic a prop de trobar la meva millor versió i estic coneixent també els companys amb qui no havia coincidit", reconeix.
Ara, Baena i tots els seus companys afronten un nou duel d'exigència: contra el Real Oviedo a la Nova Creu Alta. Un altre equip que acaba de baixar de Primera. "És un gran equip, però nosaltres farem el plantejament que ens vagi millor. Treballem en el que volem oferir, independentment del rival. Ells són molt bons, però nosaltres també", apunta. Això sí, a casa, on el Centre d'Esports ha guanyat els dos partits que ha disputat i amb una afició que ja ha superat els 10.400 socis. "Tots els partits els afrontem amb la mentalitat de guanyar, tant a casa com a fora. Sí que de locals sentim aquest ambient especial. Ja ho vaig veure contra el Córdoba, que la gent pressiona molt i, quan hi ha algun dubte, l'afició ens ajuda molt. La impressió del primer dia va ser brutal. És el nostre estadi, sentim l'escalf de la nostra gent i ens sentim molt forts", admet.