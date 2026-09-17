FS Sabadell Femení i CN Sabadell comencen la lliga

Els principals equips de futbol sala de la ciutat comencen el seu camí a les respectives competicions domèstiques aquest cap de setmana. Un any més, els màxims representants seran el FS Sabadell Femení, en categoria femenina, i el CN Sabadell, en la masculina.
El renovat CNS visita una pista complicada
Els nedadors visiten dissabte (18:15 h) la sempre complicada Sergio Manzano de l'Hospitalet Bellsport, que enguany torna a estar entre els candidats a ocupar la zona alta de la classificació. El conjunt dirigit per Arnau Casabon ha patit força canvis aquest estiu amb fins a nou incorporacions entre les quals destaca el retorn des de l'Escola Pia, d'Aleix Canet, Bernat Batllori o el porter Alejandro Pousa. Continuen també peces importants com Alex Llamas, Germán Escudero o Juanfran Hervás, tot i que han deixat l'equip altres jugadors clau de les últimes temporades com Raúl Martín, Luis García o el capità Josep Maria Martínez.
El Club, que ha disputat el play-off d'ascens en les dues últimes temporades, afronta ara el nou curs a Segona B amb un projecte més modest, com a mínim d'inici, però sense renunciar a l'ambició de créixer i competir en el dia a dia. "El nostre rendiment ens marcarà a on podem estar", avisava Casabon en l'inici de la pretemporada. El conjunt sabadellenc, per cert, va tancar els tests de preparació amb bones sensacions després de golejar l'Athletic Vilatorrada (8-1) i guanyar el Sant Joan Despí (3-2). Ara, la prova de foc en l'estrena de la lliga davant de l'Hospitalet.
Debut del FSSF davant d'un dels aspirants
D'altra banda, també amb bones sensacions es va acomiadar de la Copa de la Reina el FS Sabadell Femení, en el primer tast de competició oficial aquesta temporada. Les de Xavi Muñoz van competir bé davant d'un dels grans aspirants a l'ascens a la màxima categoria, l'Autoescola Urgell Linyola (0-2). Les arlequinades reben ara, també al pavelló del Nord, un altre candidat a la zona alta, el Lainco Esportiu Rubí, dissabte a les 20 h, en un duel comarcal sobre el paper desnivellat.
El conjunt sabadellenc ha patit força canvis aquest estiu i compta ara amb un bloc extremadament jove, amb moltes jugadores encara en etapa juvenil. A més, han perdut la portera Laura Ollé per temes laborals, l'experimentada Gemma Font i tampoc podrà comptar amb les lesionades Maria Recio i Amara Ortigosa, màximes golejadores de la temporada passada. L'objectiu, lògicament, serà mantenir la categoria i competir un any més a la Segona Divisió Nacional.