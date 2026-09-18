El filial del CE Sabadell obre la Lliga Elit en un camp complicat

En un estiu de canvis i renovació, el filial del CE Sabadell afronta la seva segona temporada consecutiva a la Lliga Elit amb ambició. "El primer objectiu és que els nostres futbolistes siguin millors cada dia i que creixin. El repte, que no objectiu, és apropar-nos al màxim a l'exigència del primer equip i això implica retallar categories. Les lligues no es guanyen en la primera jornada, però quan ens posem la samarreta del Sabadell hem de sortir a competir i a sumar els punts", afirma Kiku Parcerisas, que s'estrena a la banqueta arlequinada.
El de Santa Eulàlia de Ronçana ja va desenvolupar algunes funcions al futbol base la temporada passada i, enguany, agafa les regnes del filial. "L'adaptació ha estat fàcil i ràpida. Ja coneixia el club i algunes de les persones fa molts anys que les conec. Ha estat tot molt natural. Tenia clar que volia entrenar aquí", assegura el tècnic, amb experiència en categories superiors a les banquetes de Mollerussa o Badalona Futur, on va entrar en el lloc de Ferran Costa i va coincidir amb bona part del cos tècnic del primer equip.
De moment, el repte per iniciar la temporada serà aquest diumenge (12 h) amb l'estrena de la Lliga Elit, a domicili, davant del Martorell, que acaba de pujar de Primera Catalana. "Els hem vist i analitzat molt, però en una primera jornada sempre tens incògnites. Sabem que és un dels equips importants de la categoria, per pressupost, i venen amb una bona inèrcia de la temporada passada, que sempre suma. És un equip dominador i ens exigiran molt defensivament", reconeix.
Tot plegat en una plantilla renovada, amb jugadors que pugen del juvenil i força incorporacions. "Tenim un equip jove i que s'ha de fer a la categoria. Estem segurs que creixerem molt durant l'any, perquè la feina i condicions que tenim són molt bones, però també és important que aprenguem a competir des del primer dia", apunta. La pretemporada ha estat positiva. "Com a grup estem molt contents, les sensacions han estat bones. És cert que hem tingut fases bones de joc i altres en què hem estat més verds, però la plantilla és força nova i veig que estem suficientment preparats per afrontar l'inici", diu. Una nova temporada i un nou projecte per al filial arlequinat.