L'OAR Gràcia masculí s'estrena a casa en un any de canvi generacional

El nou OAR Gràcia masculí comença el seu camí a Primera Nacional aquest dissabte. El conjunt gracienc s'estrena al Boccaccio Arena rebent l'Handbol Esplugues (18 h). Tot plegat en el debut com a primer entrenador de Lluís Marrugat, que ja formava part del cos tècnic, havia dirigit el filial i també havia estat jugador. "Penso que és un rol que si les coses van bé, aniran molt bé. Espero que no vagi malament perquè també pot ser complicat de gestionar. La sensació és que passi el que passi remarem tots en la mateixa direcció perquè tenim un vincle fort més enllà de l'handbol i ho afrontarem tot com a grup", afirma el tècnic.
En la plantilla també hi haurà un canvi de rols, amb la retirada d'alguns dels puntals de les últimes temporades, com Quim Vaillo, Bernat Correro o Jaume Esteve, entre altres, tot i que els dos últims continuaran al cos tècnic. Ja en la 25-26 alguns dels joves van agafar protagonisme i, enguany, han de consolidar-se en una primera plantilla en què jugadors com Dani Peiró o Ignasi Admella continuaran sent referents. "La veritat que la pretemporada ha estat bona i ens ha servit per repensar i assumir els rols de tothom. Ens coneixem bé i tots saben què esperem d'ells", apunta.
La primera pedra serà un Handbol Esplugues que és un equip de perfil similar a l'OAR. Però a casa, han d'escapar-se pocs punts. "És molt important perquè és a casa, perquè tenim moltes ganes de debutar i perquè juguem contra un equip molt semblant al nostre, amb una plantilla jove. Crec que és una bona prova per veure en quin punt estem", analitza. A la plantilla, per cert, han tornat Guillem Correro i Nil Montserrat, i també s'incorpora Cristhian Rostango, que arriba precisament del conjunt espluguenc.
Tot just serà el primer esglaó d'una temporada llarga a Nacional, en què l'objectiu serà millorar la irregular 25-26, en què els graciencs van ser novens. "El primer objectiu és millorar el resultat de la temporada passada. Som un equip molt semblant, però amb un any més d'experiència i, per tant, podem aconseguir-ho. El segon objectiu és fer realitat el canvi generacional que ja vam començar. Hi ha jugadors joves que ja han competit a la categoria i ara pensem que poden donar una passa endavant", assegura. Ambició, aposta per la base i un projecte renovat al Boccaccio.