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S'avança el CE Sabadell a la Nova Creu Alta, segueix el partit en directe (1-0)

Esports

Els arlequinats busquen el tercer triomf de la temporada a casa davant d’un dels aspirants a la zona alta

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Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 12:25
Actualitzat el 20 de setembre de 2026 a les 14:40
14:40H

Contra pel CES

39'- Quadri ha liderat una contra perillosa però Escandell ha aturat la centrada de Priego després d'una gran carrera per la banda esquerra. 



14:33H

Més perill dels locals i pausa d'hidratació

33'- Primer córner del partit del CES, que s'instal·la a la porteria d'Escandell per buscar el segon. Gastón l'ha prolongat de cap sense conseqüències i l'àrbitre ha xiulat la pausa d'hidratació.



14:28H

Aturada de Fuoli

27'- Fuoli salva la rematada en boca de gol d'Isfan per evitar l'empat a 1.



14:24H

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL CE SABADELL!

23'- Arriba el primer del CE Sabadell, Gastón Valles és l'encarregat d'obrir la llauna amb una rematada de cap, assistit per Joel Priego. La Nova Creu Alta celebra el primer gol de l'uruguayà en la seva primera titularitat amb l'arlequinada.



14:17H

Xut de Priego

16'- Bona jugada trenada que ha culminat Joel Priego amb un xut ras des de la frontal que ha atrapat Aarón Escandell.



14:14H

Bon inici del CES

14' - Minuts de domini arlequinat, amb algun acostament a la porteria rival i eficàcia defensiva. Això sí, no hi ha hagut més ocasions clares.



14:01H

La primera, claríssima

1'- Primer minut i primera ocasió en boca del gol pel CE Sabadell. Codina ha posat una gran centrada que Ton Ripoll ha rematat, però Escandell ha estat providencial sota pals.



14:00H

Comença el partit



13:57H

Jugadors sobre la gespa

Sona l'himne a la Nova Creu Alta, tot a punt perquè arrenqui el duel a l'estadi, que ja s'ha omplert.



13:45H

Arlequinats a vestidors

El conjunt de Ferran Costa ja ha enfilat cap a vestidors mentre la Nova Creu Alta es continua omplint. Queda un quart d'hora perquè comenci el CE Sabadell-Real Oviedo.



13:31H

Gioacchini, amb una crossa

El davanter nord-americà ha caigut de la convocatòria per molèsties al genoll. Encara es troba pendent de proves per conèixer l'abast de la lesió, però s'ha deixat veure per la Nova Creu Alta amb una crossa i sense recolzar el peu a terra. Gioacchini, fins ara, és el màxim golejador de l'equip i suma tres gols en lliga.



13:24H

Ja escalfa el Centre d'Esports

Una de les incògnites de la prèvia era saber qui dirigiria l'escalfament, després de la recent notícia de la sortida del preparador físic, Xavi Moñino. El tècnic Ferran Costa es va pronunciar sobre aquesta situació en la roda de premsa de divendres. De moment, està exercint les funcions Albert Herrero, qui ja formava part del cos tècnic arlequinat i havia estat durant diverses temporades al futbol base en diferents equips de la línia competitiva.



13:22H

Com arriben els equips?

Els arlequinats tornen a casa després de caure per primer cop aquesta temporada al camp del Mallorca per 2-0, en un duel marcat per dues errades defensives al primer temps que van posar la catifa vermella als balears. Abans, sumaven dues victòries i dos empats. Com a locals, els de Ferran Costa han aconseguit el triomf en els seus dos enfrontaments, davant d'Almería (1-0) i Córdoba (3-2).

El conjunt asturià, per seva banda, es presenta al partit amb bones sensacions. També sumen vuit punts, però venen de guanyar per 0-3 el Real Valladolid. De fet, les dues victòries que han aconseguit fins a la data han estat a domicili. Només han encaixat un gol en les cinc primeres jornades i concedeixen molt poc als seus rivals. Els de Julián Calero, que acaben de baixar de Primera, són un dels grans candidats a l'ascens.



13:12H

Alineacions confirmades

El CE Sabadell surt amb Fuoli, Óscar Sanz, Edgar González, José Català, Ton Ripoll, Urri, Quadri, Pere Pons, Miki Codina, Joel Priego i Gastón Valles. Dues novetats respecte a l'onze de Mallorca: cauen Ángel Baena i Niko Gioacchini, fora de la convocatòria per molèsties al genoll.

El Real Oviedo, per la seva banda, jugarà d'inici amb Aarón Escandell, Aisar, Juan Cruz, Youness, Villahermosa, Reina, Dani Calvo, Aldasoro, Pablo Saenz, Carlos Domínguez i Isfan.



12:27H

Torna el futbol a la Nova Creu Alta!

En hora i mitja arrenca el duel de la jornada 6 a la Nova Creu Alta. El Centre d'Esports vol fer-se fort a casa davant d'un Real Oviedo que aspira a la zona alta.



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