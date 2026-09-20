ARA A PORTADA
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Cerdanyola del Vallès La reordenació del campus de la UAB obre la porta a noves places residencials Marc Béjar Permanyer
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Esports S'avança el CE Sabadell a la Nova Creu Alta, segueix el partit en directe (1-0) Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell La bicicleta i el transport públic prenen el Centre per la Setmana Europea de la Mobilitat León Guerrero
S'avança el CE Sabadell a la Nova Creu Alta, segueix el partit en directe (1-0)
Esports
Els arlequinats busquen el tercer triomf de la temporada a casa davant d’un dels aspirants a la zona alta