El Bartomeu, el setè 'Ludwig' inesperat de la banda: "Sempre soc l'ànima de la festa"

Segurament, uns quants vallesans van descobrir el Bartomeu diumenge passat per la seva aparició estel·lar en ple concert de la Ludwig Band. Per als més habituals de la festa a Castellar, però, la seva figura ja està consolidada en l'imaginari col·lectiu, convertit en una espècie de mestre de cerimònies de les celebracions a la vila. Quim Carandell, cantant del grup barceloní, no podia aguantar el riure en plena actuació. "Tomeu, ves-te'n amb el Gabriel", repetia erròniament el nom, com si fos el pare que intenta frenar les entremaliadures d'un fill una mica dispers. "No és la primera vegada que pujava a un escenari", reconeix ell. Durant una estona –la que va durar la interpretació de Millor amb ell–, el Bartomeu es va postular com a setè Ludwig de la banda, animant el públic. Una tasca habitual. A Andreu Galofré, Gabriel Bosch, Roger Cassola, Pau Esteve i Lluc Valverde els sortia companyia inesperada. Els membres de la banda se'l miraven amb incredulitat mentre feien sonar els instruments amb precisió quirúrgica.
"Jo només soc president i portaveu de Vilabarrakes. Em dedico a transmetre la missió i els valors de l'entitat: la promoció i l'organització d'espais festius i participatius per als joves. Sobretot, de Castellar, amb una oferta que suposi una alternativa a l'oci privat i institucional", sintetitza sobre la seva funció al poble. Els principis que representa, enumera, passen pel feminisme, la interseccionalitat, l'antifeixisme, la promoció de la llengua o la cultura catalanes... "Sempre amb respecte, inclusió i convivència", puntualitza, amb el manual ben après. El personatge no està concebut des de la frivolitat, per molt que l'estètica pugui semblar banal. El castellarenc té un paper de responsabilitat en la conscienciació per evitar conductes nocives en actes de gran format que atrauen un gran gruix de la ciutadania local.
Bartomeu, que va néixer amb el popular cognom "tot el que pugueu", és la cara visible d'una entitat juvenil que persegueix la dinamització de la vida cultural al municipi vallesà. Ell es va crear el 2012 i, des de llavors, ha anat guanyant pes en el moviment associatiu. "Vilabarrakes buscava algú carismàtic i divertit. I em van escollir a mi. Suposo que em van veure pel poble ballant i saltant. Sempre soc l'ànima de la festa. Devien pensar que era un paio bailongo i em van triar", es resta mèrits. Tot i això, admet que no és fàcil encarnar-lo en una societat plural. "Hi ha molta diversitat de col·lectius a l'entitat i jo sempre intento afegir un punt divertit i festiu", resumeix.
Bon balanç de la Festa Major
El peculiar capròs potser s'estarà uns dies fora de circulació, recuperant-se de la ressaca emocional d'una celebració que ha estat un èxit. "Cada any arrosseguem més gent i això ens fa molt feliços. Hem aconseguit portar a Castellar grups importants com la Ludwig Band, Escorzo o Sexenni. Però des del col·lectiu també apostem per artistes emergents del territori i, en general, la música en directe". Cada cop que sona la melodia, ell és sospitós habitual, tot i que avisa que l'agenda no es limita a concerts i xerinola. "Vilabarrakes no és només Festa Major. Organitzem activitats tot l'any i sempre intentem ajudar i implicar la resta d'entitat per construir xarxa, així com els comerços locals que col·laboren en els esdeveniments", referma.
Cridat a files per Carles Porta
Diumenge, no va ser la primera vegada que l'icònic personatge escalava posicions en el rànquing de popularitat mediàtica. Abans de la Festa Major del 2023, fins i tot Carles Porta va fer una crida per trobar-lo a través d'un divertit anunci. El presentador de 'Crims' es posava en el paper. "Hola a tothom, soc Carles Porta...", es presentava. "Us demano col·laboració per trobar el Bartomeu, el president de Vilabarrakes de Castellar del Revés", expressava en referència a la seva desaparició. No va trigar a tornar.
La personalitat lúdica sempre hi és, a espatlles d'uns o altres. "No sé de què em parles... El cap només és meu i només me'l poso jo", riu. Després d'un procés de reflexió interna, l'objectiu com a grup és continuar guanyant força. "Ens ha ajudat a créixer i reafirmar els nostres valors com a associació", tanca. Caldrà estar atents a la seva pròxima aparició sorpresa.