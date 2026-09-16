L’Ajuntament de Castellar ha donat a conèixer els resultats dels pressupostos participatius 2026 un cop finalitzat el període de votació ciutadana –de l’1 al 14 de setembre–. La recuperació de camins històrics i fonts del municipi, la creació d’una xarxa de rutes saludables, la millora dels accessos a les places Major i d’El Mirador i la renovació de la plaça de Can Font són les quatre propostes prioritzades per la ciutadania. Totes quatre actuacions disposaran d’un pressupost total de 200.000 euros, a raó de 50.000 euros per a cadascuna.
Resultats de l’escrutini
En la categoria de propostes d’inversió localitzades al nucli urbà, la proposta més votada ha estat “Recuperació de camins històrics i fonts del municipi”, presentada per l’Associació Veïnal El Pujalet, amb 1.985 punts (25,66%); seguida molt de prop per “Xarxa de rutes saludables de Castellar”, proposada per Joan Bartrina, amb 1.982 punts (25,62%). En tercera posició s’ha situat “Millora dels accessos a les places Major i d’El Mirador”, presentada per José Velasco, amb 1.306 punts (16,88%).
A continuació, s’han classificat “Millora del carrer de Canyelles”, presentada per l’Associació de Veïns de la Mitja Galta, amb 762 punts (9,85%); “Millores tècniques per a la Sala Blava de l’Espai Tolrà”, presentada pel Grup Il·lusió, amb 752 punts (9,72%); “Superbancs a Castellar”, presentada per Antoni Pujals, amb 479 punts (6,19%), i “Millora de l’espai sud de la plaça dels Horts”, presentada per Lorena Cativa, amb 471 punts (6,09%). D’aquesta manera, les tres primeres propostes d’aquesta categoria rebran la dotació de 50.000 euros cadascuna, fins a completar els 150.000 euros reservats a actuacions al nucli urbà. En la categoria de Sant Feliu del Racó i urbanitzacions, “Renovació de la plaça de Can Font” ha obtingut 2.828 punts i comptarà amb una assignació de 50.000 euros.
En total, 1.359 persones han participat en la votació. Pel que fa al perfil de les persones participants, el 56,44% han estat dones i el 43,56%, homes. Per franges d’edat, el grup amb més pes ha estat el de 46 a 55 anys, amb un 25,31% del total, seguit del de 36 a 45 anys (20,68%), el de 56 a 65 anys (15,97%) i el de 66 a 75 anys (14,05%). La resta de participació s’ha distribuït entre les persones de 26 a 35 anys (11,33%), de 16 a 25 anys (6,11%), de més de 75 anys (4,86%) i de 10 a 15 anys (1,69%). En la votació de les propostes del nucli urbà, la ciutadania podia ordenar tres opcions per ordre de preferència. La primera opció rebia 3 punts, la segona 2 punts i la tercera 1 punt. El procés de votació s’ha dut a terme de forma telemàtica, amb assistència presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) i a l’estand habilitat durant la Festa Major.