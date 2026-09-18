Tallen el carrer de Covadonga: “Volem una ciutat pacificada!"

Entre demandes com “estem farts del trànsit!” o “volem espais més segurs pels infants”, pràcticament un centenar de persones –veïns de Covadonga i famílies de les escoles Samuntada i Enric Casassas– han tallat el carrer de Covadonga, en una marxa on han reclamat més espai per a vianants i posar fre al trànsit en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat. La mobilització ha reivindicat un barri més pacificat, segur i orientat al vianant. La marxa arriba després que l’Ajuntament de Sabadell denegués la petició per tallar un tram del carrer durant el Park(ing) Day, una mesura que els organitzadors consideraven necessària per poder ocupar temporalment les places d’aparcament amb activitats. El Park(ing) Day és una iniciativa internacional que, un cop l’any, proposa transformar temporalment places d’aparcament en espais per a les persones. Entitats, escoles, comerços i veïns ocupen aquests espais amb activitats, jocs, vegetació o mobiliari urbà per reivindicar carrers més pacificats, verds i amb més espai per als vianants. Unes activitats que s'han dut a terme finalment a la plaça de Sant Salvador a Covadonga i també al carrer de Viladomat, a Gràcia.
En el manifest, els organitzadors han reclamat la pacificació “immediata” de carrers com el de Covadonga i Jacint Verdaguer, així com la creació de més espais verds i zones de joc. Defensen que l’espai públic ha de prioritzar les persones i la mobilitat sostenible per davant del vehicle privat, especialment als entorns escolars i han reclamat que els recursos públics es destinin a actuacions de pacificació, zones verdes i plantació d’arbrat.
"Havíem sol·licitat un tall per dur a terme activitats a les places d’aparcament, que és una de les raons de ser del Park(ing) Day", explica Arnau Boix, un dels organitzadors. Fonts municipals expressen que es va denegar la petició de tallar el carrer entre Bilbao i Quevedo "perquè és una via amb força trànsit, que serveix com a via de sortida del Parc Taulí, i fer-hi un tall un divendres a la tarda podia provocar afectacions importants a la circulació". Davant la negativa municipal, bona part de les activitats es van concentrar a la plaça de Sant Salvador, mentre que la marxa pel carrer de Covadonga ha mantingut el component reivindicatiu de la jornada. "El barri funciona com una drecera per evitar la congestió de la Gran Via i del carrer Tres Creus, el trànsit que passa pel carrer no és del barri", exposa María Lizondo, veïna del barri i membre de la comissió Covadonga Residencial.
Transformar la mobilitat a Covadonga
L'Associació de Veïns del carrer Covadonga té sobre la taula un pla de pacificació i reorganització de la mobilitat de l’espai comprès entre la Gran Via, el carrer Tres Creus i la carretera de Caldes. Un pla que l'Ajuntament fa temps que té sobre la taula. Vuit de cada deu cotxes que circulen pel carrer de Covadonga –que és el més llarg de Sabadell i ressegueix la trajectòria de la Gran Via– són vehicles de pas, que no es queden al barri, segons un estudi que van encarregar els mateixos veïns. Així, proposen revertir la situació: entre les propostes dels veïns es troba trencar la continuïtat del carrer per evitar que s’utilitzi com a via de pas, ampliar l’espai destinat a vianants i implantar una zona verda d’aparcament per a residents. "Hi ha molt trànsit de qui busca aparcament al barri per anar al Centre, i això també congestiona el carrer", exposen. La proposta recull, principalment, canvis de sentit de la circulació en el carrer Covadonga i en els carrers adjacents per evitar acollir trànsit que vol evitar la Gran Via.
Dos models contraposats
Des de l’Ajuntament, però, situen bona part d’aquestes demandes en el desplegament de la futura Ronda Nord. En declaracions recents al Diari, fonts municipals apuntaven que, mentre aquesta infraestructura no arribi, es treballa en mesures més immediates, com la instal·lació d’elements reductors de velocitat al carrer de Covadonga per reforçar-hi la seguretat. En canvi, actuacions de més abast, com modificar sentits de circulació o restringir el trànsit, quedarien condicionades a l’entrada en funcionament de la Ronda Nord, que descongestionaria la Gran Via i donaria marge per intervenir als carrers de l’entorn.
De la seva banda, el portaveu de la Crida, Oriol Rifer, ha carregat contra la negativa municipal i ha defensat la reivindicació de les entitats de pacificar el carrer de Covadonga. "El que està demanant la gent de Covadonga és que el carrer Covadonga deixi de ser una autopista", ha assenyalat Rifer, que recorda que els veïns reclamen mesures en aquest sentit "des de fa anys". El líder de la Crida considera que hi ha actuacions senzilles que podrien reduir el trànsit, com ara "canviar una part de direcció del carrer" o "peatonalitzar el tram de la plaça Sant Salvador". "El que estan demanant és millorar la qualitat de vida", ha remarcat. El portaveu del grup anticapitalista també ha criticat que l'Ajuntament no hagi autoritzat el tall de carrer. "La ciutat no és del PSC, la ciutat és de la gent que hi viu", ha afirmat.
Activitats a Covadonga i Gràcia
Un cop acabada la marxa, la jornada va continuar a la plaça de Sant Salvador amb una tarda d’activitats per reivindicar un espai públic més pensat per als veïns. Hi va haver un berenar popular, propostes sobre verd urbà i mobilitat sostenible, una presentació de llibre infantil i una xerrada sobre el riu Ripoll. També s’hi van organitzar futbol al carrer, una exposició sobre les reivindicacions de Covadonga i un mercat d’intercanvi.
També a Gràcia, al carrer de Viladomat, s'han sumat a la jornada del Park(ing) Day, coincidint amb la seva festa major. Les AFAs hi van organitzar dinars i berenars, mentre que els jocs al carrer i diversos tallers van convidar els participants a imaginar com voldrien que fossin els carrers i equipaments del barri. La tarda es va completar amb la presentació d’un llibre i un espectacle de la Companyia Bufanúvols.