ARA A PORTADA

Una càmera vandalitzada a l'entrada de Sabadell capta l'atenció dels conductors: és un radar?

Sabadell

El dispositiu, situat darrere d’un senyal, presenta pintades a la lent des de fa uns mesos

  • La càmera vandalitzada del Portal Sud de Sabadell -
  • La càmera vandalitzada del Portal Sud de Sabadell -
  • La càmera vandalitzada del Portal Sud de Sabadell -
Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 15:28
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 15:32

Una càmera de seguretat situada darrere d’un senyal de limitació de velocitat a 40 km/h ha despertat, des de fa mesos, els dubtes d’alguns conductors que circulen pel Portal Sud de Sabadell. El dispositiu, que queda parcialment ocult depenent de l’angle des del qual s’observa, ha estat confós per alguns usuaris de la via amb un radar de velocitat. La confusió ha anat més enllà dels comentaris entre conductors. La part de la lent de la càmera presenta des de fa mesos diverses pintades de color vermell, un indici que apunta que el dispositiu hauria estat vandalitzat després de ser identificat com un radar. La seva ubicació, just darrere del senyal de limitació de velocitat, ha contribuït probablement a alimentar aquesta percepció entre els conductors que passen habitualment per aquest punt.

Tanmateix, el dispositiu no té funcions sancionadores. Fonts de l’Ajuntament de Sabadell han explicat que no es tracta d’un radar de velocitat, sinó d’una càmera destinada al control del trànsit i de les matrícules. El sistema permet supervisar la circulació de vehicles a la zona i disposar d’informació sobre el trànsit, però no registra infraccions de velocitat amb l’objectiu d’emetre sancions. Des del consistori insisteixen, per tant, que els conductors no han de confondre aquesta càmera amb un radar i confirmen que ja està prevista la substitució del dispositiu actual per una nova càmera, que es col·locarà en el mateix punt. 

 

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