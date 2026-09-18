Torre-romeu es prepara per a tres dies de festa amb música, activitats familiars i tradició

Torre-romeu es prepara per viure tres dies de Festa Major, del divendres 18 al diumenge 20 de setembre, amb un programa que combina música, activitats familiars, esport i algunes de les propostes més tradicionals de les festes de barri. La plaça Cristóbal Ramos serà un dels principals punts de trobada durant el cap de setmana, amb bona part de les activitats concentrades en aquest espai.
La Festa Major començarà divendres a les 19 h amb el pregó i la traca d’inici a la plaça Cristóbal Ramos. Tot seguit, l’espai acollirà dues exhibicions de dansa a càrrec de l’Escola de Ball U Move i del Grupo de Ball Félix i Tere. La programació es traslladarà després a la plaça Karl Marx, on a les 21 h es farà una butifarrada amb DJ Cote, organitzada pel Centre Cultural de Torre-romeu. A la nit, la plaça Cristóbal Ramos acollirà un espectacle de drag queen i, a partir de les 23 h, una nit jove amb discomòbil a càrrec del DJ Orbìta.
Dissabte serà la jornada amb més activitats. El dia començarà amb una melé de petanca i un triangular de futbol sala, mentre que a partir de les 11 h hi haurà propostes pensades per als més petits, com l’activitat «1, 2, 3, animal, on ets? Hora muda», a la Biblioteca La Serra. A les 11.30 h, els carrers del barri també seran protagonistes amb una cercavila de gegants, que sortirà de la plaça Dolores Ibarruri i acabarà a la plaça Cristóbal Ramos.
Durant el migdia, aquesta plaça concentrarà diverses activitats simultànies, com jocs tradicionals, el taller «Pinta i pedala» i les carpes informatives «Créixer a l’hort» i «Nodrim». La programació familiar continuarà amb una actuació del Mag Leo a les 12.30 h.
La festa reprendrà el ritme a la tarda amb l’actuació del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran de Torre-romeu i un bingo musical. Al vespre arribarà la música en directe, amb el concert de José Arjona a les 22 h i, a partir de les 23.30 h, el ball de Festa Major amb l’Orquestra Furlanga.
Diumenge, la jornada començarà de bon matí amb una caminada popular per Torre-romeu, amb sortida a les 9 h des de la plaça Dolores Ibarruri. A mig matí, la plaça Cristóbal Ramos acollirà una festa dels animals i, a les 14 h, la plaça Dolores Ibarruri serà l’escenari de la paella popular de l’AV Torre-romeu, amb un donatiu d’un euro per ració.
La Festa Major encararà la recta final diumenge a la tarda amb un ball a càrrec de Duo Taxi Gong. El punt final el posarà el castell de focs artificials, previst per a les 21.30 h a la plaça Dolores Ibarruri i a càrrec de Pirotècnia Igual.
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE
19.00 h — Pregó i traca d’inici de la Festa Major 2026
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
19.10 h — Exhibicions de dansa a càrrec de l’Escola de Ball U Move i del Grupo de Ball Félix i Tere
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
21.00 h — Butifarrada amb DJ Cote, a càrrec del Centre Cultural de Torre-romeu
Lloc: plaça Karl Marx
21.30 h — Espectacle de drag queen, a càrrec del grup Mente Abierta
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
23.00 h — Nit jove amb discomòbil, a càrrec del DJ Orbìta
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
DISSABTE 19 DE SETEMBRE
9.00 h — Melé de petanca
Inscripcions: 657 711 203
Lloc: pistes de petanca de Torre-romeu, plaça Cardener
9.00 a 14.00 h — Triangular de futbol sala, a càrrec de l’equip de futbol Magic Torre-romeu
Lloc: pati del Col·legi Joan Montllor
11.00 h — Activitat infantil d’1 a 4 anys «1, 2, 3, animal, on ets? Hora muda»
Lloc: Biblioteca La Serra, plaça Cristóbal Ramos
11.30 h — Cercavila de gegants amb la Colla de Geganters del barri del Covadonga de Sabadell
Sortida: plaça Dolores Ibarruri
Final: plaça Cristóbal Ramos
11.40 a 13.00 h — Jocs tradicionals, a càrrec de la Fundació Idea Pandora
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
11.40 a 13.00 h — Taller «Pinta i pedala», a càrrec de SMATSA
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
11.40 a 13.00 h — Carpes informatives «Créixer a l’hort» i «Nodrim», a càrrec de Som Torre-romeu Batega
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
12.30 h — Actuació familiar a càrrec del Mag Leo
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
18.00 h — Actuació del grup de ball en línia del Casal de la Gent Gran de Torre-romeu
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
19.00 h — Bingo musical, a càrrec del Centre Cultural de Torre-romeu
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
22.00 a 23.00 h — Concert de José Arjona
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
23.30 h — Ball de Festa Major amb l’Orquestra Furlanga
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
DIUMENGE 20 DE SETEMBRE
9.00 h — Caminada popular per Torre-romeu
Sortida: plaça Dolores Ibarruri, local de l’AV Torre-romeu (c. Sau, 142)
11.30 h — Festa dels animals, a càrrec del Centre Veterinari La Salut
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
14.00 h — Paella popular de l’AV Torre-romeu
Donatiu d’1 € per ració de paella
Lloc: plaça Dolores Ibarruri
18.30 h — Ball de tarda amb Duo Taxi Gong
Lloc: plaça Cristóbal Ramos
21.30 h — Castell de focs artificials, a càrrec de Pirotècnia Igual
Lloc: plaça Dolores Ibarruri