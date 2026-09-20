La bicicleta i el transport públic prenen el Centre per la Setmana Europea de la Mobilitat

El Centre de Sabadell ha viscut aquest dissabte una jornada dedicada a descobrir formes alternatives maneres de moure’s per la ciutat. Es tracta d'una jornada d’activitats amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat. La plaça del Doctor Robert i el Racó del Campanar han concentrat bona part de les propostes, amb la bicicleta i el transport públic com a protagonistes i amb activitats adreçades tant als infants com als adults.
Una de les iniciatives destacades ha estat la proposta de David Estop, de La Sàrria. On ensenyen a joves i adults a circular amb bicicleta de manera segura a zones urbanes. "Una metodologia per formar o instruir ciclistes urbans que sàpiguen circular amb bici de forma segura", ho resumeix Estop. La particularitat, segons detalla, és que l’aprenentatge es fa "amb circulació real".
L’activitat es divideix en diferents nivells i permet adaptar l’aprenentatge a les habilitats de cada participant. "El primer nivell és aprendre a pedalar; el segon ja és utilitzar totes les maniobres i poder-se desenvolupar bé per una zona urbana", assenyala Estop. La formació també busca que l’ús de la bicicleta es converteixi en una alternativa quotidiana per moure’s per la ciutat.
En aquest sentit, Estop destaca que no es tracta només d’aprendre a anar en bicicleta, sinó també de "prendre decisions d’acord amb l’entorn" i saber adaptar els desplaçaments a les característiques de la ciutat.
La jornada també ha comptat amb diverses activitats vinculades al transport públic. Susanna Romero, responsable de comunicació de la TUS, explica que s’hi han ofert "activitats infantils sobre la mobilitat", tallers i propostes relacionades amb la bicicleta. A més, els assistents han pogut conèixer de prop un bus elèctric exposat durant la jornada.
Un altre dels punts d’interès ha estat l’espai d’informació i gestió de la nova T-Sabadell, pensat per als usuaris que encara no havien fet el canvi. "La ciutadania ja coneix i espera aquesta setmana de mobilitat, que any rere any busca apropar les alternatives de transport sostenible als veïns", conclou Romero.
La jornada s’ha completat amb circuits d’habilitat amb bicicleta, tallers de reparació, un punt de registre de bicicletes i altres activitats familiars, reforçant el missatge de fomentar una mobilitat més sostenible i segura a Sabadell.