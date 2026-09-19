Raúl Moreno reivindica a Sabadell l’aposta social del govern català i situa la nova residència pública al 60% de construcció

El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha visitat aquest dissabte Sabadell en el marc de la gira que el Govern de la Generalitat ha organitzat pel territori amb motiu dels dos anys de mandat de l’executiu de Salvador Illa. L'alcaldessa, Marta Farrés, acompanyada dels regidors del consistori ha rebut al conseller en una trobada en què la nova residència pública de la ciutat ha estat un dels temes més tractats.
Tot i que el costum és fer les recepcions institucionals al Saló de Plens, durant aquest matí l'espai estava ocupat per un casament i s'ha hagut de traslladar l'acte a la sala de Govern. Farrés ha fet broma sobre el canvi d’ubicació abans de donar la paraula al conseller i donar-li la benvinguda a la ciutat. Moreno ha agraït la rebuda i ha destacat que tornar a Sabadell com a conseller de Drets Socials li feia una especial il·lusió. "És un honor i un plaer tornar a Sabadell ara com a conseller", ha assegurat.
Un dels projectes que ha centrat la conversa és la primera residència pública de Sabadell, que actualment es troba en obres. Segons ha explicat Moreno, els treballs ja han superat el 60% d’execució i la previsió és que l’equipament pugui ser una realitat pròximament.
Es tracta d'una “demanda històrica del municipi” que, segons el conseller, ajudarà a millorar l'atenció a la dependència, l'envelliment i els col·lectius més vulnerables, ampliant l'accés als serveis públics. De fet, ha agraït la feina del consistori i ha posat Sabadell com a "exemple de les polítiques socials que el Govern vol estendre a la resta del país".
Per la seva banda, Farrés no només ha celebrat que l'equipament tiri endavant, sinó que ha aplaudit el model de gestió previst. L'alcaldessa aposta per integrar estretament l'àmbit social i el sanitari, ja que considera que sempre "van molt lligats". La idea implica vincular la residència amb el Parc Taulí per crear un model sociosanitari ben coordinat, capaç d'adaptar-se a les diferents etapes i necessitats de cada persona.
Farrés també ha aprofitat l'ocasió per recordar que els ajuntaments són sempre la primera porta d'entrada a l'hora d'atendre les urgències socials de la ciutadania. Per això, ha reclamat a la Generalitat que mantingui el contacte directe amb els consistoris i ha agraït que es cuidi aquesta relació de proximitat: "No sentir-se sol des del món municipal crec que també és una molt bona idea i que és de valorar".
La residència pública no és l’única actuació en aquest àmbit que té Sabadell sobre la taula. Entre els projectes en marxa també hi ha el centre de dia i la residència per a persones amb discapacitat que s’està construint a Can Gambús, una iniciativa liderada per la Fundació Benèfica Barnola i la cooperativa CIPO. Farrés ha reivindicat aquests projectes com una mostra de la línia de treball que manté la ciutat en matèria de serveis socials.
“Crec que aquesta és la línia de la ciutat i de la Generalitat: una aposta claríssima per un servei de qualitat i per ser útils”, ha assenyalat l’alcaldessa.
Abans d’acabar la recepció, l’alcaldessa ha obsequiat el conseller amb un mocador de llana elaborat en col·laboració amb el Gremi de Fabricants de Sabadell, un dels elements vinculats a la tradició tèxtil de la ciutat. Moreno, per la seva banda, ha signat el llibre d’honor de l’Ajuntament, deixant constància de la seva visita institucional.
La parada de Moreno forma part d'aquesta gira amb motiu dels dos anys de legislatura de l'executiu català. Durant tot el cap de setmana, els diferents consellers s'han reunit amb representants culturals, socials, esportius, empresarials i del món acadèmic d'arreu del territori per intercanviar opinions i visions sobre la feina feta fins ara i els reptes que queden.