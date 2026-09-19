El CE Sabadell posa a prova la seva fortalesa a casa davant d'un altre candidat a l'ascens

Després de la primera derrota de la temporada en lliga i amb l’objectiu de deixar enrere els errors de la setmana passada i tornar a fer de la Nova Creu Alta un fortí, el Centre d’Esports rep, aquest diumenge a les 14 h (en directe a LaLiga Hypermotion TV, disponible en el paquet de futbol dels principals operadors de telefonia, i amb minut a minut al web del Diari), la visita del Real Oviedo, un altre dels grans equips de la categoria i que, com el Mallorca fa set dies, acaba de baixar de Primera Divisió.
"No ens desviem gens ni mica. El full de ruta està marcat des de fa molts mesos i el tenim molt clar. Som estables en el que creiem, en les coses que sentim que ens fan funcionar. Vam fer un partit amb moltes coses positives, amb arribades, però sense encert i amb algunes errades que van decidir. Ho vam analitzar i vam entendre què ens va costar els tres punts amb la mentalitat de corregir i millorar", afirma Ferran Costa.
Continuar sumant a casa
Els arlequinats, tot i aquesta ensopegada, continuen a la zona mitjana de la taula amb vuit punts després de dues victòries, dos empats i una derrota. Un bon inici, en termes generals, però especialment a casa on han arribat precisament els dos triomfs aconseguits fins a la data. "Entenem que costa molt guanyar cada punt, a casa i fora, però una de les grans coses que estem aconseguint entre tots és aquesta unitat que ens permet trobar solucions i no problemes. Així ho va fer l’afició en l’últim partit, després de l’empat del Córdoba, que ens va esperonar fins al final. Costa molt de construir i molt poc de desfer i ho hem de mantenir. L’equip ha de saber la responsabilitat que això suposa i deixar-se l’ànima en cada acció", assegura el tècnic.
Costa no podrà comptar encara amb Genar Fornés ni tampoc amb Arthur Bonaldo, que continuen amb els seus processos de recuperació per lesió. La resta de la plantilla hauria d'estar a disposició per al duel de diumenge. Tot indica que l'estadi tornarà a presentar un gran aspecte, com ja ho va fer en els dos primers partits. Més encara després d'haver superat la xifra dels 10.400 socis, com va anunciar el club fa uns dies.
Un rival sòlid, amb grans objectius
Al davant estarà un Real Oviedo que té els mateixos punts que el Sabadell, però que acaba de baixar de Primera i és un dels grans candidats a l’ascens. "És un equipàs, amb un magnífic entrenador i amb molts jugadors de categoria superior. Tenen molta versatilitat, gent de primer nivell en totes les línies i venen de guanyar. Són solvents i tenen armes de molts perfils diferents, però, com sempre, ens hem preparat pensant primer en nosaltres mateixos. Estem estables, volem treure la nostra millor versió i hem treballat durant la setmana perquè així sigui", analitza el tècnic.
El conjunt dirigit per Julián Calero només ha encaixat un gol en les cinc primeres jornades i, a més, ha concedit molt poques ocasions a tots els seus rivals. Sumen dues victòries, dos empats i una derrota i se situen setens per la millor diferència de gols que els seus perseguidors, inclòs el Centre d'Esports. Fins la setmana passada, l'assignatura pendent havia estat l'encert de cara a porteria contrària, però just venen de golejar per 0-3 al Real Valladolid. A la plantilla hi ha l'exarlequinat Jacobo González, autor de tretze gols en la 21-22 amb el Sabadell. També figuren a l'equip jugadors de nivell com el porter Aaron Escandell, Dani Calvo, Nacho Vidal, Alberto Reina o Carlos Fernández, entre altres.
L'últim enfrontament, en la 20-21
Pel que fa als precedents, tots dos equips s'han enfrontat en 45 ocasions, segons les dades del web de Memòria Històrica del CES, amb un balanç força favorable als asturians, que s'han imposat en dinou ocasions, pels vuit triomfs arlequinats i divuit empats. Si només mirem els registres a la Nova Creu Alta, tampoc són especialment esperançadors: dues victòries sabadellenques, vuit empats i quatre derrotes. L'últim antecedent entre tots dos va ser en la 20-21, sense públic, i el Real Oviedo es va imposar per la mínima amb un gol de Marco Sangalli. Com a curiositat, l'ara arlequinat Edgar González va disputar aquell duel com a futbolista visitant. Un duel d'històrics que servirà per posar a prova el fortí de la Nova Creu Alta.