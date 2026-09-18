Guillem Cortés, del Gadex al Mundial júnior: "Amb constància i sacrifici, tot és possible"

Un sabadellenc amb la selecció espanyola júnior d'hoquei línia. I a més, format i consolidat al Gadex. Guillem Cortés ha estat seleccionat per a disputar el Mundial d d'Asunción, a Paraguai, que arrenca el pròxim 3 d'octubre i s'allargarà fins al dia 9, en el marc dels World Skate Games 2026. "Fa dues temporades ja em van trucar per estar concentrat, però finalment no vaig passar l'últim tall. Aquest cop no m'ho esperava, però tenia l'esperança. El fet d'haver-me quedat a les portes anteriorment em feia ser prudent, tot i que sabia que estava a un bon nivell", explica.
Cortés és un d'aquells jugadors de club. Va començar a veure partits del Gadex amb només quatre anys i ha estat tota la vida vinculat al club, passant per totes les categories fins a ser una de les peces importants del projecte del sènior a Lliga Or, la segona categoria estatal. "Respiro hoquei des que soc petit. Estic especialment content perquè he tingut opcions de marxar, però sempre he continuat al meu club i al final m'ha arribat l'oportunitat. És la recompensa a molts anys d'entrenament, i haver continuat jugant tot i les dificultats. Al final, amb constància i sacrifici es pot arribar a qualsevol lloc i ara m'ha tocat rebre el premi", afirma.
La selecció júnior, sobre el paper, serà una de les candidates a lluitar per les medalles. "En les últimes edicions han estat sempre a dalt i les expectatives són altes. No anem a Paraguai a competir i veure fins on podem arribar, hi anem amb l'ambició de poder guanyar", assegura. Això sí, en un context de màxima exigència i davant dels millors del món de la seva generació. "Ja he jugat alguns tornejos internacionals, però res com un Mundial. Em fa molta il·lusió poder veure com juguen les altres seleccions", reconeix.
Anteriorment, altres jugadors formats a l'entitat havien estat amb les seleccions formatives d'Espanya, el cas més recent és el del Manel de la Cruz, habitual en les categories inferiors del combinat estatal, però com a jugador del Cent Patins de Rubí. "Jo no necessito que ningú vulgui ser com jo, però sí que crec que és important aquest missatge que no cal marxar del club per a aconseguir grans coses. A mi sempre m'havien dit que jugant al Gadex hi havia un sostre molt clar i, amb el projecte que tenim, crec que això ja forma part del passat", assevera Cortés.
Una nova temporada il·lusionant al Gadex
El Guillem, tot i tenir només 18 anys, és un dels grans referents de l'equip sènior del Gadex, que competirà per segona temporada consecutiva a la Lliga Or. L'any passat, en un curs de més a menys, van acabar en la zona mitjana alta, i Cortés va ser el segon màxim puntuador de l'equip i el cinquè de tota la competició amb un total de 38 punts, repartits en 28 gols i 10 assistències. El conjunt sabadellenc té una plantilla jove i un projecte que continua en creixement.
"Fa tres anys, més o menys, que el projecte al sènior és molt més seriós. Per mi és molt maco perquè jugo amb gent que havia tingut com a entrenadors o que els havia vist jugar durant anys, sent ells els grans. Ara estic al seu costat dins la pista i encara m'impacta una mica. Al principi sobretot al·lucinava", recorda. Després de tota una vida al Gadex, la seva intenció és continuar consolidant-se a casa. "Estic molt content i il·lusionat amb el projecte del club. Anar a la selecció és un aparador per mi, però també pel Gadex. Que la gent vegi que estem fent una bona feina i podem competir amb els millors ens pot ajudar a tenir cada vegada un millor equip i intentar pujar a la màxima categoria", diu. De moment, l'estrena de la 26-27, aquest dissabte (16 h) al pavelló de Sol i Padrís davant de l'Envolvente Las Rozas.