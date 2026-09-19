Sant Cugat acollirà el primer temple de l’Església de Jesucrist a Catalunya

L'Església de Jesucrist ha posat la primera pedra de la construcció del seu primer temple a Catalunya aquest dissabte a Sant Cugat del Vallès. L'edifici religiós ocuparà un solar de prop de 22.000 m², incloent una construcció auxiliar i uns jardins, i serà el segon de la congregació a l'Estat, després del de Madrid. Unes 500 persones han participat de l'acte d'inici de les obres d'una església que pretén donar servei als fidels de Catalunya, Illes Balears, País Valencià i sud de França, que s'estimen en uns 22.000. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, present a la cerimònia, ha dit que "les institucions democràtiques han de garantir que tothom pugui viure les seves creences en llibertat, amb igualtat i respecte".
L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, nascuda als EUA, explica que fa mig segle que compta amb seguidors a l'Estat, uns 72.000 en l'actualitat, i afegeix que abans d'engegar la construcció, ja ha desenvolupat projectes socials i humanitaris al territori, com ara els 92.000 euros destinats a iniciatives fetes en col·laboració amb entitats com el Casal dels Infants, la Fundació del Convent de Santa Clara o Creu Roja Sabadell. Les donacions, diuen, han permès donar suport a projectes relacionats amb l'educació d'infants i joves, la lluita contra la fam i la inclusió social.
"Hi ha persones amb necessitats de tota mena i és el nostre desig seguir els passos de Jesús, ajudant-les i oferint-los tot el suport que estigui al nostre abast", ha dit el director de comunicació de l'Església a Barcelona, David Pérez. "Hem de reforçar la convivència basada en objectius compartits, com la defensa dels drets humans, i aquesta és la vocació de servei de l'Ajuntament de Sant Cugat", ha afegit l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès.
L’elecció del municipi respon principalment a la seva proximitat amb Barcelona i a la seva bona accessibilitat en transport públic i privat.