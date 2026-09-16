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Una butlleta premiada amb un milió d'euros cau al Vallès

Sant Cugat del Vallès

El sorteig d'El Millón celebrat aquest dimarts ha somrigut la comarca

  • L'Euromillones ha deixat un segon premi a Manresa -
Publicat el 16 de setembre de 2026 a les 10:36

La fortuna ha fet parada aquesta setmana a Sant Cugat del Vallès. El sorteig d'El Millón celebrat aquest dimarts, 15 de setembre, ha deixat un premi d’1 milió d’euros en una butlleta validada en un establiment de loteries de la ciutat. En concret, el bitllet guanyador es va segellar al punt de venda número 12.940, corresponent a l’administració número 1 de Sant Cugat, situada al número 6 del carrer dels Pous. No és, però, un premi excepcional per a aquest establiment, que acumula diverses alegries en els últims anys.

El Millón és un joc associat a Euromillones que permet guanyar un premi d’1 milió d’euros en cada sorteig. Amb cada aposta d’Euromillones s’assigna automàticament un codi alfanumèric d’El Millón, i el guanyador és el codi que coincideix amb el seleccionat en el sorteig. El premi correspon a una única aposta guanyadora a Espanya. Aquesta vegada, el codi afortunat ha estat GBZ36898. Una espècie de matrícula de cinc números i tres lletres que ha omplert les butxaques d'un veí de la comarca.

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