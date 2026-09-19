'Dos anys construint el futur', un debat sobre els reptes socials de Catalunya

L’Espai Cultura de Sabadell ha acollit aquest dissabte l’acte ‘Dos anys construint el futur’, en el marc de la visita institucional del conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Una trobada on representants de diferents àmbits han abordat els reptes socials de Catalunya.
L’alcaldessa Marta Farrés ha estat l’encarregada d’obrir l’acte. En la seva intervenció, ha defensat la importància de fer balanç, però també de parlar del que queda per davant. "És important mirar enrere, entendre les coses bones, les que falten, discutir-les i, sobretot, projectar cap on volem anar", ha assenyalat.
Farrés ha posat especial èmfasi en la cooperació entre administracions. "Quan cada administració fa el que li toca, les coses avancen", ha afirmat, abans de remarcar que aquesta feina només es pot fer "des de la col·laboració i la lleialtat institucional".
A la taula de debat hi han participat la presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa; el degà de la Facultat de Ciències de la UAB, Juan Jesús Donaire; la presidenta de la Fundació Idea, Maria Dolors Rodríguez Iglesias, i el primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés. La conversa ha estat moderada pel director adjunt del Diari de Sabadell, Albert Acín, i l’acte ha estat presentat per la periodista de Ràdio Sabadell Núria García.
Costa ha centrat la seva intervenció en l’envelliment i en la necessitat de connectar els serveis sanitaris i socials. "No podem dividir les persones grans en problemes o necessitats socials i necessitats de salut", ha explicat. Segons la presidenta del Parc Taulí, cal avançar cap a equips interdisciplinaris i una atenció més pròxima al domicili.
També ha defensat que l’objectiu no ha de ser només atendre la dependència quan apareix, sinó prevenir-la. "Hem d’invertir en la prevenció i en la promoció de l’autonomia", ha apuntat.
Des d’una altra perspectiva, Donaire ha parlat del paper de les universitats i de la necessitat de retenir i recuperar talent. Ha defensat que els centres universitaris han de funcionar com a "nodes de coneixement" connectats amb el territori i amb els problemes reals de la societat.
Rodríguez Iglesias ha posat el focus en la infància i les polítiques de famílies. "Aquestes polítiques necessiten una mirada ampla", ha reivindicat, defensant també una participació més elevada dels infants i adolescents en el disseny de les polítiques que els afecten.
Per la seva banda, Eloi Cortés ha remarcat el valor de la proximitat i del treball comunitari. En el cas de la gent gran, ha defensat models que permetin "tenir un habitatge amb autonomia i dignitat" i evitar situacions d’aïllament.
El debat ha donat pas al discurs de Moreno, que ha situat la cohesió social com un dels principals actius de Catalunya. El conseller ha defensat que "les polítiques socials no són una despesa, sinó una inversió de país" i ha reivindicat la necessitat de reforçar els serveis públics davant l’envelliment, l’habitatge i l’augment de les necessitats socials.