ARA A PORTADA

'Dos anys construint el futur', un debat sobre els reptes socials de Catalunya

Sabadell

La trobada, amb motiu de la visita institucional del conseller Raúl Moreno a Sabadell, ha reunit representants de l’àmbit sanitari, universitari, social i municipal

  • Albert Acín, Dolors Costa, Juan Jesús Donaire, Maria Dolors i Eloi Cortés Rodríguez -
  • La presidenta de la Fundació Idea, Maria Dolors Rodríguez Iglesias -
  • El primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés -
  • El degà de la Facultat de Ciències de la UAB, Juan Jesús Donaire -
  • L'alcadessa de Sabadell, Marta Farrés -
  • La presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa -
  • Albert Acín, moderador del debat i director adjunt del Diari -
  • El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno -
Publicat el 19 de setembre de 2026 a les 22:14
Actualitzat el 19 de setembre de 2026 a les 22:20

L’Espai Cultura de Sabadell ha acollit aquest dissabte l’acte ‘Dos anys construint el futur’, en el marc de la visita institucional del conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Una trobada on representants de diferents àmbits han abordat els reptes socials de Catalunya.

L’alcaldessa Marta Farrés ha estat l’encarregada d’obrir l’acte. En la seva intervenció, ha defensat la importància de fer balanç, però també de parlar del que queda per davant. "És important mirar enrere, entendre les coses bones, les que falten, discutir-les i, sobretot, projectar cap on volem anar", ha assenyalat.

Farrés ha posat especial èmfasi en la cooperació entre administracions. "Quan cada administració fa el que li toca, les coses avancen", ha afirmat, abans de remarcar que aquesta feina només es pot fer "des de la col·laboració i la lleialtat institucional".

  • L`alcadessa de Sabadell, Marta Farrés

A la taula de debat hi han participat la presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa; el degà de la Facultat de Ciències de la UAB, Juan Jesús Donaire; la presidenta de la Fundació Idea, Maria Dolors Rodríguez Iglesias, i el primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés. La conversa ha estat moderada pel director adjunt del Diari de Sabadell, Albert Acín, i l’acte ha estat presentat per la periodista de Ràdio Sabadell Núria García.

  • Albert Acín, moderador del debat i director adjunt del Diari

Costa ha centrat la seva intervenció en l’envelliment i en la necessitat de connectar els serveis sanitaris i socials. "No podem dividir les persones grans en problemes o necessitats socials i necessitats de salut", ha explicat. Segons la presidenta del Parc Taulí, cal avançar cap a equips interdisciplinaris i una atenció més pròxima al domicili.

  • La presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa

També ha defensat que l’objectiu no ha de ser només atendre la dependència quan apareix, sinó prevenir-la. "Hem d’invertir en la prevenció i en la promoció de l’autonomia", ha apuntat.

  • El degà de la Facultat de Ciències de la UAB, Juan Jesús Donaire

Des d’una altra perspectiva, Donaire ha parlat del paper de les universitats i de la necessitat de retenir i recuperar talent. Ha defensat que els centres universitaris han de funcionar com a "nodes de coneixement" connectats amb el territori i amb els problemes reals de la societat.

Rodríguez Iglesias ha posat el focus en la infància i les polítiques de famílies. "Aquestes polítiques necessiten una mirada ampla", ha reivindicat, defensant també una participació més elevada dels infants i adolescents en el disseny de les polítiques que els afecten.

  • El primer tinent d’alcaldessa, Eloi Cortés

Per la seva banda, Eloi Cortés ha remarcat el valor de la proximitat i del treball comunitari. En el cas de la gent gran, ha defensat models que permetin "tenir un habitatge amb autonomia i dignitat" i evitar situacions d’aïllament.

  • El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno

El debat ha donat pas al discurs de Moreno, que ha situat la cohesió social com un dels principals actius de Catalunya. El conseller ha defensat que "les polítiques socials no són una despesa, sinó una inversió de país" i ha reivindicat la necessitat de reforçar els serveis públics davant l’envelliment, l’habitatge i l’augment de les necessitats socials.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades