Què canviaries del campus de la UAB a Bellaterra?

El campus de Bellaterra de la UAB acull al voltant de 50.000 persones cada dia. Entre la comunitat educativa hi ha diversos aspectes que es consideren millorables. Els canvis en el planejament urbanístic previstos abans de tancar la dècada han de canalitzar moltes de les demandes dels alumnes i professionals que hi treballen. Malgrat l'increment de freqüències de la xarxa de transport públic, una reivindicació que es repeteix és la necessitat d'oferir més autobusos des dels municipis fins a les facultats. En clau social, el foment de les activitats al llarg de tot el dia també apareix a la llista de peticions.
"La connexió amb l'entorn, sobretot per carretera, no és la millor. Especialment, amb punts com Terrassa. També a Barberà, els busos van malament en general i això dificulta l'accés".
Laia Peregrina. "Vinc des de Palau-solità i agafo el 245. Si surts a les 21 hores, ja no hi ha busos. L'aposta ha de ser ampliar la xarxa amb tots els municipis de l'entorn".
Jordi Puig. "En positiu, diria que s'ha venut molt bé la vida universitària. Però la vida de tardes és molt diferent a la del matí. La connexió amb Mataró és bastant justa, amb busos cada hora i que de vegades arriben tard. Costa poder fer aquesta vida universitària, més enllà de les classes".
Montse Mancera. "Soc de Mataró i agafo el 365. De vegades, has d'anar corrent o marxar abans de la classe perquè, si no, no arribes".
Queralt Cortés: "En els serveis a les aules també cal un impuls. Per exemple, amb l'internet, que té poca cobertura. També s'hauria de revisar el nombre d'endolls o el mobiliari amb el qual treballem".