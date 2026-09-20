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FOTOS | Les millors imatges del festival d’hamburgueses que ha omplert la Fira Sabadell

Sabadell

Les millors imatges de 'The Burger Top' durant la seva parada a Sabadell, amb hamburgueses gourmet, food trucks i molt ambient

  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
  • 'The Burger Top' a Fira Sabadell -
Publicat el 20 de setembre de 2026 a les 15:18
Actualitzat el 20 de setembre de 2026 a les 15:20

La Fira Sabadell ha esdevingut aquest cap de setmana un punt de trobada per als amants de les hamburgueses. The Burger Top va aterrar el passat dijous a la ciutat i avui és l'últim dia per gaudir de l'experiència.

El fenomen viral ha fet parada a la ciutat amb una proposta gastronòmica centrada en les hamburgueses gourmet i en receptes pensades per sorprendre els visitants, preparacions allunyades de les hamburgueses més tradicionals.

Més enllà de la gastronomia, l’esdeveniment ha comptat amb música i ambientació, convertint la visita en un pla d’oci per gaudir en família o amb amics. La cita ha reunit veïns i visitants a la Fira Sabadell durant aquests dies, en una nova parada del festival gastronòmic itinerant.

FOTOS DE DAVID CHAO:

  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
  • `The Burger Top` a Fira Sabadell
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